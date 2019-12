Axiom Verge 2 è stato pesantemente influenzato da The Legend of Zelda

All’inizio del mese di dicembre, Nintendo e lo sviluppatore indipendente Thomas Happ hanno annunciato Axiom Verge 2 per Nintendo Switch durante l’ultimo Indie World. Il seguito continuerà a proporre le già ottime meccaniche proposte in quello che molti reputano uno dei migliori metroidvanie e uno dei migliori giochi indie degli ultimi anni.

Grazie al trailer di annuncio sappiamo già che Axiom Verge 2 apporterà molte modifiche rispetto al suo predecessore, recentemente, Happ ha fornito alcuni dettagli in più sul gioco. Parlando in un’intervista con la redazione di Nintendo Enthusiast, Happ ha affermato che Axiom Verge 2 prende molte influenze da titoli come The Legend of Zelda, Horizon: Zero Dawn, Prey e Shadow of the Colossus.

Più nel dettaglio lo sviluppatore ha dichiarato: “Penso che stia continuamente digerendo ogni gioco a cui abbia mai giocato e poi vado ad utilizzare il tutto nei miei lavori in qualche modo, ma in Axiom Verge 2 c’è un’influenza derivata da Zelda nettamente più pesante. Inoltre, l’ultimo Prey è stato molto influente per me, così come i moderni Tomb Raider, Horizon Zero Dawn e Shadow of the Colossus.”

Vi ricordiamo che Axiom Verge 2 uscirà nell’autunno del prossimo anno per Nintendo Switch. Non è stata annunciata una data di rilascio più specifica e, allo stato attuale, il gioco arriverà esclusivamente sulla console ibrida Nintendo. Siete impazienti di giocare al nuovo titolo della saga di Axiom Verge?