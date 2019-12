Axiom Verge 2: secondo lo sviluppatore “Switch è la console ideale per il gioco”

Axiom Verge 2 è stato annunciato proprio questa settimana durante l’Indie World di Nintendo. Al momento del lancio il gioco sarà un’esclusiva per Nintendo Switch e non sappiamo se anche il seguito approderà anche sulle altre piattaforme come già avvenuto per il suo predecessore.

Lo sviluppatore Thomas Happ è stato recentemente intervistato dalla redazione di USGamer, parlando sia del lancio su Switch e fornendo alcuni dettagli sul nuovo gioco. Riguardo alla possibilità che Axiom Verge 2 possa essere una esclusiva temporale per l’ibrida Nintendo Happ ha dichiarato che Switch “era la console ideale sulla quale sviluppare. Dopo un numero di anni vediamo come gli indie cambino la propria piattaforma naturale, e al momento Nintendo Switch è davvero il posto migliore per i titoli indipendenti “.

L’ultima affermazione sembra quindi suggerire che alla fine il gioco arriverà anche su altre piattaforme, ma Happ non può ancora sbilanciarsi ulteriormente. “Non posso davvero parlare riguardo a dove uscirà Axiom Verge 2 oltre a Switch. Detto questo, ci sono voluti diversi anni prima che Axiom Verge raggiungesse tutte le piattaforme da gioco”.

Infine, Happ ha parlato della narrazione del gioco, dicendo che “a seconda di come si vedranno le cose, Axiom Verge 2 si svolge sia nel futuro che nel passato di Axiom Verge, ma probabilmente più nel passato”. Ve l’aspettavate l’annuncio di Axiom Verge 2? Diteci cosa ne pensate nella sezione dedicata ai commenti.