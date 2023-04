Ayaneo confermato che è in arrivo una nuova console portatile con chip Ryzen 7000 serie U di AMD, qualcosa di simile al Ryzen Z1 (Extreme) di ROG Ally. Si tratta della Ayaneo 2S, una console che sulla carta sembra fatta apposta per sfidare l’Ally, appunto, o la Stea Deck. Si parla anche di altri prodotti.

Abbiamo già avuto modo di provare la Ayaneo Air, trovando un prodotto con alcuni pregi interessanti ma anche con alcuni difetti importanti. Questa volta però sembra che la startup sia pronta ad alzare il livello.

Quanto alla nuova Ayaneo 2S, sappiamo che ci sarà un nuovo sistema di dissipazione – il calore è sempre una questione centrale sui dispositivi portatili e potenti. L’introduzione di un processore, o più precisamente una APU, AMD Ryzen 7000U è interessante perché ci lascia intuire qualcosa sulle prestazioni.

Potrebbe trattarsi del Ryzen 7 7840U da 3,3GHz, un modello che è quasi come il Ryzen Z1 Extreme – che a sua volta dovrebbe rendere possibile il gaming a 1080p con qualità almeno media.

Oltre ad Ayaneo e Asus, tra l’altro, si dice che altre aziende stiano preparando una loro console portatile: il concetto è sempre quello di un dispositivo compatto con Windows 11, in grado di eseguire i giochi “più o meno” come Steam Deck.

La differenza più importante rispetto a Steam Deck è ovviamente il sistema operativo: Steam OS è progettato appositamente per eseguire i giochi, e in teoria garantisce migliori prestazioni generali. Dall’altra parte c’è Windows 11, e siamo tutti curiosi di vedere come se la caveranno questi prodotti.

Proprio le prestazioni potrebbero essere la chiave di volta per questa categoria di prodotti, e ci sono molte aspettative legate alla nuova generazione di processori AMD. L’Ayaneo 2S, insieme ad altre novità dell’azienda, arriverà su Indiegogo nei prossimi giorni, con consegne entro la fine di giugno 2023.