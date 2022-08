Il mercato delle console portatili è ormai in espansione da un paio di anni, nonostante la Steam Deck sia probabilmente la console più famosa e quella che è riuscita a catalizzare il maggior interesse. Esistono varie alternative, oltre alla Nintendo Switch: Ayaneo è forse il brand più famoso e più attivo nel settore, con un paio di alternative in più versioni nel catalogo. Il problema di tutti i modelli Ayaneo è uno: il prezzo elevato, tra i 1000 e i 1500 dollari. Steam Deck, anche il modello più costoso, risulta più economico, per non parlare della Nintendo Switch. Ma ora Ayaneo ha aggiunto a catalogo il modello Ayaneo Air, una console dal costo simile a quello della Steam Deck. Parte infatti da circa 500 euro, per arrivare a oltre mille euro in configurazione con caratteristiche tecniche molto elevate, che includono una CPU di fascia superiore, 32 GB di memoria RAM, archiviazione da 2 TB e batteria maggiorata. L’abbiamo provata per diverse settimane: scopriamo quindi se questa Ayaneo Air è una valida alternativa di Steam Deck o Switch, o chi dovrebbe acquistarla.

Il modello che abbiamo provato: Ayaneo Air (Ryzen 5560U, 16 GB e SSD 512 GB)

Il modello che ho testato è probabilmente il migliore in termini di rapporto prezzo prestazioni. Venduta a 604 euro, è dotata di un processore Ryzen 5 5560U, un modello a 6 core (e 12 Thread) in grado di raggiungere la massima velocità di 4 GHz. Questa CPU può essere regolata in termini di TDP massimo tra 10 e 25 Watt, e Ayaneo ha sfruttato questa possibilità per impostare differenti profili di consumo da 5, 8, 12 e 15 watt. Non è chiaro se i watt dei profili a cui fa riferimento il software di gestione Ayaneo riguardano il TDP o il consumo energetico (ricordiamo che il TDP non indica il consumo energetico), ma in ogni caso in base al profilo selezionato riuscirete a sprigionare più o meno potenza, e di conseguenza la scelta impatterà sia sulla durata della batteria, sia sul calore prodotto.

La grafica Radeon (6 core) è ovviamente integrata ed è in grado di offrire buone prestazioni, sempre nel limite delle caratteristiche tecniche dell’APU basata su architettura ZEN 3.

Lo schermo è uno dei punti di pregio della Air: è un modello OLED da 5.5”, risoluzione Full HD e touchscreen. Incrociando questi dati si ottiene una densità pixel di 404 PPI, decisamente elevata e pari a quella di vari smartphone moderni.

La batteria è da 28 Wh con capacità di 7350 mAh, e come vedremo, al contrario dello schermo, è probabilmente il punto più debole. Connettività Wireless nello standard Wi-Fi 6 (un’ottima notizia) e bluetooth 5.2.

Le dimensioni sono pari a 224 mm x 89,5 mm, mentre lo spessore nel corpo principale è di solo 18 mm, che arriva al massimo di 26,7mm ai bordi dove c’è una sagomatura per l’impugnatura. Il peso è di 398 grammi, quindi è tra le console di questo genere più leggere disponibili a oggi.

Ergonomia comandi e connettori

Il layout dei comandi è simile a quello di Nintendo Switch, quindi con due joystick disallineati, quello sinistro più in alto rispetto a quello di destra. Una croce direzionale è posizionata sotto al joystick sinistro, mentre i pulsanti sono posizionati sopra al joystick destro. Alcuni tasti funzione, quelli per la pausa / menu, sono allineati sul bordo inferiore, assieme a un tasto speciale che permette di avviare velocemente l’applicazione Aya Space, la quale offre accesso a funzioni di personalizzazione veloci e una pagina di accesso rapida ai videogiochi installati.

Tasti e grilletti superiori, un tasto di accensione con lettore d’impronte digitali integrato, due connettori USB-C, uno nel bordo superiore e uno in quello inferiore, entrambi al centro. Il bilanciere del volume è nel bordo superiore ed è possibile installare una scheda Micro SD nel bordo inferiore.

Le dimensioni ridotte della console non permettono d’impugnarla alla stessa maniera della Steam Deck o di un joypad. L’approccio è più simile a quello della Switch Lite, ergo non riuscirete a impugnare saldamente la console per poi spostare solo le dita della mano, ma piuttosto dovrete sorreggere la console nella parte posteriore, al fine di avere le mani più distese così da poter spostare più agilmente le dita sui vari comandi. In ogni caso l’ergonomia non è male e, nonostante sotto questo punto di vista siano migliori le console più grandi, considerando le dimensioni non c’è molto di cui lamentarsi.

I joystick hanno una resistenza superiore alla media, e la sensazione d’uso è piacevole perché offrono un controllo maggiore, ma è necessaria qualche ora per abituarsi e sviluppare una memoria muscolare. La corsa dei pulsanti è lunga ma il click è solido e diretto, e i grilletti posteriori offrono lo stesso feeling dei joystick con una resistenza superiore alla media, mentre i pulsanti dorsali sono diretti e precisi. In realtà potrete calibrare i comandi in maniera molto specifica, anche se il procedimento non è molto intuitivo, e dovrete gestire tutto tramite l’applicazione Ayaneo Space.

Calore e rumorosità

Il sistema di dissipazione è concentrato nella metà sinistra della console, dove è presente l’APU, mentre la parte opposta è occupata principalmente dalla batteria. Un dissipatore con una ventola copre tutta l’area principale dove è installato l’hardware responsabile delle prestazioni, con delle feritoie che aspirano e soffiano l’aria calda all’esterno. Mentre caricherete la batteria o scaricherete file raggiungerete la temperatura e rumorosità più alta, e lo stesso vale quando userete un videogioco AAA con il profilo a massime prestazioni. Tuttavia questa non è la normalità, siccome è necessario raggiungere sempre un buon compromesso tra prestazioni e impostazioni qualitative dei giochi (di questo ne parlerò nei prossimi paragrafi).

Mediamente si riuscirà a mantenere una temperatura e una rumorosità nella media, che non darà fastidio né alle mani né alle orecchie. Come raffronto la rumorosità media che si ha sulla Steam Deck è superiore, mentre quest’ultima gestisce meglio la temperatura. Dalle immagini termiche potete vedere come il riscaldamento della scocca posteriore, nonostante la temperatura non sia tale da diventare un problema, si estende anche sulle impugnature posteriori e quindi si sente. Probabilmente è possibile fare di meglio con un’ingegnerizzazione migliore della scocca, l’isolamento dell’hardware e della batteria, e la dissociazione dell’area dei joypad dal resto della console. Tuttavia ciò richiederebbe probabilmente un lavoro di progettazione lungo e l’uso di differenti materiali che impatterebbe forse sul prezzo e anche sul peso. Insomma, si poteva fare di meglio, ma il risultato attuale non è male.

Con molti giochi indie di qualche anno fa o retrogames, il profilo da 8 watt e in alcuni casi da 5 watt permette di ottenere ottime prestazioni, contenendo anche la rumorosità della console (con alcuni titoli sarà totalmente silenziosa). Mediamente si sentirà il sistema di raffreddamento soffiare aria, ma il rumore verrà nascosto dai suoni ambientali o dall’audio del gioco, anche senza l’uso di auricolari.

Qualità audio

Gli altoparlanti sono posizionati nella parte inferiore della console, e la qualità è solo discreta. Se state giocando a un titolo dove l’audio non è particolarmente importante, e quindi non è parte integrante dell’esperienza, potreste anche essere soddisfatti della resa degli altoparlanti, ma in tutti gli altri casi vi suggerisco di usare una cuffia, con cavo dotato di connettore jack nel bordo inferiore, o ancora meglio tramite il bluetooth.

Qualità video

Lo schermo da 5.5” OLED Full-HD è certamente un punto di pregio di questa console, che la rende superiore rispetto a praticamente tutte le altre possibili concorrenti. I colori sono brillanti, i contrasti ottimi, la luminosità generale è buona. La risoluzione Full HD offre un vantaggio in tutti i casi in cui è possibile sfruttare la risoluzione nativa, quindi con dei titoli non troppo impegnativi. Nel caso di giochi invece più pesanti sarà quasi sempre necessario impostare la risoluzione 720p, ma l’elevata densità di pixel può portare ugualmente dei vantaggi in termini di resa generale dell’immagine, la quale risulta mediamente migliore.

Windows 11 e Ayaneo OS, pro e contro

Come per le altre Ayaneo anche la Air è basata su Windows 11, e se da una parte questa scelta porta a chiari vantaggi, come l’elevata personalizzazione e l’accesso a tutte le piattaforme di gioco, senza quindi la limitazione di Steam Deck che può accedere principalmente a solo una parte dei giochi presenti su Steam, nonostante siano moltissimi (ovviamente anche con Steam Deck è possibile installare Windows e accedere ad altre piattaforme, ma non è il modello d’uso base della console), dall’altra parte rende un po’ macchinoso l’uso, soprattutto perché gli elementi grafici sono piccoli e lo schermo touchscreen con la tastiera virtuale è tutt’altro che comodo. Certo, è possibile collegare una tastiera e un mouse e velocizzare l’interazione, ma credo sia giusto valutare la console nella sue caratteristiche base, dunque portatile, non come un PC fisso.

Insomma, sia Switch sia Steam Deck, con le loro interfacce e OS, sono molto più semplici ed ergonomici da usare. Ayaneo Air richiede un po’ di lavoro iniziale e sempre una fase di configurazione ottimale dei videogiochi per poterli poi usare con la massima ergonomia. Alcuni titoli funzionano subito molto bene, altri richiedono un po’ più di lavoro. Ciò non rende Ayaneo Air forse la console migliore per chi ha poca esperienza con il mondo PC.

A ogni modo anche Ayaneo sta lavorando a un sistema operativo personalizzato, una distribuzione Linux simile a quella presente su Steam Deck, che dovrebbe facilitare l’interazione e l’uso della console. Tuttavia questo sistema operativo è attualmente in sviluppo e non sappiamo ancora quando e cosa offrirà realmente.

Aya Space

Aya Space è un’applicazione, già presente, che permette di raggruppare in un’unica interfaccia i giochi installati e di personalizzare la console. Potrete cambiare le funzioni dei tasti o cambiare il colore dell’anello luminoso attorno ai joystick, selezionare il profilo prestazionale, la velocità della ventola e dei link veloci ad altre applicazioni.

L’interfaccia è sviluppata per essere usata con i comandi da gioco, evitando quindi di interagire con Windows 11 su quello schermo touchscreen con elementi minuscoli. Insomma, un’interfaccia veloce che funziona, senza soluzioni particolarmente entusiasmanti.

Compatibilità giochi e quali sono i migliori

Quali giochi è possibile usare con questa console? Come se la cava con i videogiochi AAA? Vi darò una risposta generale, nonostante esistano ovviamente delle eccezioni. Ayaneo Air non è la console da gioco portatile se volete utilizzare gli ultimi giochi AAA. In questo caso la Steam Deck è ancora in grado di fare meglio, sia sotto il profilo prestazionale che ergonomico. Ciò non significa che non potrete giocare a Doom Eternal, Spider Man, Horizon o God of War, ma per usare questi titoli dovrete selezionare il profilo energetico più impegnativo, limitare la risoluzione a 720p e impostare livelli qualitativi bassi o medio bassi, ottenendo delle prestazioni altalenanti.

Ad esempio, con titoli come Red Dead Redemption, God of War, Assassin’s Creed o Halo Infinite, selezionando il profilo da 15 watt, a 720p e impostazioni qualitative basse, potrete giocare a 25-35 FPS, puntando a circa un’ora o poco più di autonomia.

Con giochi come Hollow Knight, Hades, Ori o molti RTS, è possibile addirittura puntare alla risoluzione Full HD e 60 FPS, anche se noterete che potrete persino affidarvi alla risoluzione 720p e impostazioni qualitative superiori, o una durata della batteria estesa che arriverà a essere dalle due alle tre volte superiore rispetto all’esempio precedente con giochi molto recenti. Potreste anche puntare su videogiochi di qualche anno fa, se avete un backlog da recuperare; probabilmente è la volta buona che riuscirete a giocare a molti giochi con buone prestazioni e qualità su una console portatile.

Quindi, in poche parole:

Ayaneo Air va bene per giocare videogiochi AAA recenti? No. Nonostante sia in grado di gestirli, dovrete fare molti compromessi sotto tutti i punti di vista, quindi non la consiglio se è questo il vostro scopo principale.

Ayaneo Air va bene per i giocare a giochi di qualche anno fa? Sì. Con giochi da 5-10 o più anni fa Ayaneo Air va bene, e riuscirete a trovare un buon compromesso tra prestazioni, durata batteria ed esperienza generale.

Ayaneo Air va bene per il retrograming? Sì, è perfetta per questa tipologia.

Esperienza di gioco

Dopo aver passato gli ultimi mesi con la Steam Deck, transizionare alle dimensioni compatte di Ayaneo Air non è stato semplice, poiché richiede un cambio di approccio e lo sviluppo di una nuova memoria muscolare per i comandi, dato che sono posizionati in maniera differente, e soprattutto perché s’impugna in maniera diversa, semplicemente perché è più piccola. Ma laddove la Steam Deck non è realmente una console portatile, l’Ayaneo Air è veramente portatile, sia per le dimensioni sia per il peso, e mi sono ritrovato a usarla in molte situazioni dove non portavo la Steam Deck.

Tuttavia ho dovuto limitare la tipologia di giochi, come ho accennato nel capitolo precedente. Con Ayaneo Air ho giocato a titoli vecchi che dovevo recuperare, o vari indie games, che non solo permettono di ottenere elevate prestazioni e autonomia, ma che si trovano a loro agio, per la semplicità della grafica e del gameplay, su uno schermo da 5.5”.

Peccato per il riscaldamento della scocca posteriore, anche se devo dire che sono molto sensibile al calore, al punto che provo fastidio anche quando lo smartphone si scalda, ma tuttavia ciò non mi ha mai bloccato dall’uso della Ayaneo Air.

Ogni tanto ho “litigato” con Windows e alcuni giochi, dato che con alcuni è stato necessario, ad esempio, cambiare la risoluzione di Windows prima dell’avvio del gioco per evitare di dover collegare mouse e tastiera per interagire facilmente con i menu di configurazione. Ma nella maggior parte dei casi non ho avuto problemi.

In poche parole sono rimasto molto soddisfatto dell’esperienza con Ayaneo Air. Non sostituirò la Steam Deck con questa nuova console, semplicemente la affiancherò, perché diversi giochi si sfruttano bene anche sullo schermo più piccolo e soprattutto potrò portare Ayaneo Air più facilmente con me, ad esempio durante un viaggio, o in aereo, dove è decisamente più ergonomica.

Ayaneo Air vs. Nintendo Switch

Potremmo confrontare Ayaneo Air con Nintendo Switch, in una qualsiasi delle sue versioni, base, OLED o Lite. Confrontando le caratteristiche il modello più corretto è la versione Lite, considerando che entrambe hanno dimensioni simili e uno schermo da 5.5”. Tuttavia Switch Lite ha un vantaggio in termini di prezzo.

È comunque difficile fare un confronto diretto, soprattutto perché Ayaneo Air, essendo a conti fatti un computer basato su Windows, può contare su un parco giochi praticamente infinito, mentre Switch Lite offre meno porting, ma in più mette a disposizione i giochi Nintendo, ufficialmente non disponibili su Air.

Considerate l’acquisto di Ayaneo Air se siete videogiocatori appassionati e cercate una console veramente portatile da affiancare al PC. Acquistate Nintendo Switch se invece volete una console portatile facile da usare e soprattutto se vi piacciono i giochi Nintendo.

Ayaneo Air vs. Steam Deck

Ayaneo Air è forse maggiormente confrontabile con Steam Deck, dopotutto entrambe offrono accesso ai videogiochi PC e sono vendute a un prezzo simile; tuttavia, sotto il profilo hardware, soprattutto per lo schermo, sono molto differenti, e le dimensioni sono a vantaggio di Ayaneo Air dove è importante la portabilità.

Se cercate una console portabile da affiancare al PC ma da usare principalmente in casa, allora Steam Deck è la scelta migliore: vi offre dei chiari vantaggi sotto i punti di vista dell’ergonomia e dell’usabilità, e permette di accedere a videogiochi AAA più facilmente. Se invece volete una console da portare sempre con voi, allora Ayaneo Air è migliore.

Verdetto

Ayaneo Air è una console da gioco portatile che si posiziona facilmente in una nicchia senza “schiacciare i piedi” a Nintendo Switch o Steam Deck. Rispetto a Switch offre i vantaggi di un sistema Windows, cioè l’accesso a una libreria di giochi estesa, mentre risulta molto più portatile rispetto a Steam Deck, facendosi quindi preferire se siete videogiocatori PC appassionati e cercate una console da affiancare al PC da portare sempre con voi.

Non è esente da difetti, infatti l’autonomia non segna alcun nuovo record e in base al gioco si va da poco più di un’ora (con giochi molto complessi) a un paio d’ore nella maggior parte dei giochi, che possono diventare anche circa 3 se usate giochi leggeri e impostate il profilo di consumo energetico ridotto.

Ayaneo Air non è quindi l’ideale se l’obiettivo è giocare a titoli AAA, poiché richiederebbero troppi compromessi. Se però avete un backlog di giochi da recuperare, vi piacciono i giochi indipendenti o il retrogaming, è perfetta.