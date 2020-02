Babylon’s Fall torna a mostrarsi con un video gameplay dedicato alle combo

in questo momento l’attività sul web di Platinum Games sembra essere a piena potenza. Dopo un sito web pubblicato in mattinata che risulta essere ancora misterioso, e i tweet di settimana scorsa dedicati a The Wonderful 101, ora la software house giapponese torna a pubblicare sul proprio account twitter un nuovo video gameplay dedicato a Babylon’s Fall, il nuovo titolo d’azione pubblicato da Square Enix e atteso per la seconda metà del 2020.

Il breve video si concentra sul mostrare una delle combo che il protagonista del titolo sarà in grado di utilizzare. Nello specifico, il video mostra una combo aerea effettuata contro uno dei nemici che si incontreranno nel corso dell’avventura, e l’ambientazione che fa da sfondo sembra ricondurre il tutto all’interno di un castello desolato.

Il nuovo titolo di Platinum Games sembra incarnare tutto lo spirito puramente votato all’azione frenetica che lo studio giapponese ha nel suo DNA. Il video mostrato oggi, insieme al trailer mostrato durante l’ultimo State of Play conferma la presenza di sezioni molto dinamiche che si amalgamano a combo che si potranno migliorare man mano che il personaggio giocabile salirà di livello.

Attualmente non si ha una data ben specificata per il lancio di Babylon’s Fall, ma si rimane su un più indicativo metà 2020. Il titolo sarà atteso sulle piattaforme PlayStation 4 e PC, al momento non si conosce alcun dettaglio riguardo al possibile arrivo del titolo su Xbox One. Cosa ne pensate del gameplay di Babylon’s Fall? Vi convince?