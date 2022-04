Warner Bros Games e Turtle Rock Studios sono finalmente pronti per rilasciare la prima espansione di Back 4 Blood. Dopo un lancio più che soddisfacente e dei buoni riscontri anche da parte dei giocatori, gli sviluppatori di Left 4 Dead hanno infatti comunicato che il primo dei contenuti aggiuntivi per il loro nuovo titolo è ormai pronto. L’espansione si chiamerà Tunnels of Terror.

L’annuncio arriva con il rilascio di un nuovo trailer nel quale, dopo alcuni comunicati destinati ad approfondirne i contenuti, questi sono finalmente mostrati. Una delle caratteristiche più interessanti è l’introduzione di tre nuove creature dall’aspetto minaccioso che sono chiamate Urchins, Shredders e Ripper. Inoltre, Tunnels of Terror aggiunge all’esperienza di Back 4 Blood due nuovi personaggi: Sharice e Heng. Infine, l’espansione includerà sette nuove armi leggendarie, otto skin esclusive per i personaggi, 12 nuove skin per armi, nuove carte e altro ancora.

Tunnels of Terror introduce anche una nuova esperienza di gioco dedicata ai giocatori più tenaci. Si tratta di una difficoltà aggiuntiva che sarà più complessa di quelle sperimentate fino ad ora. Il nome di questo nuovo livello di sfida sarà “Nessuna speranza“, cosa che rende evidente la quantità di impegno che sarà richiesta per il suo completamento. Back 4 Blood promette una gran mole di contenuti aggiuntivi di cui Tunnels of Terror sarà soltanto la punta dell’iceberg. Già con Left 4 Dead, infatti, Turtle Rock ci ha abituati a supportare per lungo tempo i propri giochi e già con i primi aggiornamenti per questo titolo, sembra voler proseguire questa politica.

L’espansione Tunnels of Terror sarà disponibile il 12 aprile su tutte le piattaforme su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. La prima espansione per Back 4 Blood è, inoltre, inclusa nelle edizioni Ultimate e Deluxe, così come nel season pass. Infine, il pacchetto si può acquistare anche come contenuto a parte, sarà sufficiente possedere il gioco.