Back 4 Blood non potrà essere giocato offline al lancio

Back 4 Blood è uno dei titoli in arrivo che più sta interessando i giocatori di tutto il mondo. Realizzato dagli sviluppatori di Left 4 Dead, il titolo si presenta come uno shooter in prima persona con forti componenti cooperative, cosa che lo rende molto vicino al suo predecessore spirituale. Oggi la software house Turtle Rock ha rivelato alcuni interessanti dettagli sul titolo, che potrebbero però non piacere ad alcuni utenti.

Secondo quanto affermato dagli sviluppatori, per giocare a Back 4 Blood sarà richiesta una costante connessione ad internet. Ciò significa che dovremo essere sempre online per disputare qualsiasi tipo di partita, anche quelle con i bot. Con un tweet, Turtle Rock ha affermato “stiamo cercando modi in cui potremmo supportare l’offline per il futuro, ma avrete bisogno di una connessione a internet per giocare al lancio”.

Molti utenti non hanno preso bene questa informazione, dato che in Left 4 Dead era possibile giocare anche offline o, ancor meglio, con lo schermo condiviso assieme ad altri amici. La presenza del multiplayer in locale era un grande punto di forza del titolo, che lo rendeva particolarmente divertente. Per questo motivo, sapere che Back 4 Blood sarà solo online comporta dei dubbi riguardo quanto a lungo potrà essere supportato: infatti, quando un giorno i server saranno spenti il titolo diverrà ingiocabile per sempre, a meno che Turtle Rock non decida di cambiare idea.

We're looking into ways we could support offline for the future but you will need an internet connection to play at launch. — Turtle Rock Studios is Hiring (@TurtleRock) June 13, 2021

Lo sviluppatore, nello stesso tweet, ha però spiegato che sta già cercando soluzioni in merito alla possibilità di giocare offline. Come sempre, proprio per questo motivo vi consigliamo di restare connessi sulle nostre pagine, così da non perdere alcuna novità ufficiale. Se siete interessati a Back 4 Blood, in arrivo il 12 ottobre 2021 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e al lancio su Xbox Game Pass, potete leggere la nostra anteprima del titolo.