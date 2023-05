Se fino a qualche anno fa vi avessero detto che avreste potuto giocare comodamente dal vostro smartphone con un controller certificato PlayStation, quanti di voi ci avrebbero creduto? Probabilmente pochi ma ecco che, invece, tutto ciò è diventato realtà grazie a Backbone, controller che è finalmente disponibile all’acquisto su Amazon.

Il Backbon oltre ad avere un design ispirato a DualSense è dotato di integrazioni speciali con l’app PlayStation e PS Remote Play e di numerose caratteristiche tecniche di primo livello. Connessione diretta allo smartphone tramite Lighting o USB C, ingresso 3.5 per le cuffie e connessione a bassa latenza lo rendono infatti efficace sul piano pratico, quando si tratta di scendere effettivamente in gioco.

Da non sottovalutare è inoltre il fatto che non è necessario caricarlo separatamente, visto che si alimenta in automatico direttamente dallo smartphone. Un prodotto, insomma, di livello e anche certificato PlayStation, che potete portarvi ora a casa sia nella versione per Android che in quella per iPhone su Amazon.

Oltre alla possibilità di acquistare il portentoso Backbone e rendere i vostri smartphone delle piattaforme da gioco vere e proprie, esistono anche molte altre offerte in circolazione. Per non perdervene neanche una vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Seguendo comodamente il link qui sotto, invece, potete trovare Backbone, sia nella versione per dispositivi iOS (iPhone) che in quella per Android.

NB: Vi ricordiamo di acquistare il modello di Blackbone dedicato al sistema operativo del vostro smartphone.

