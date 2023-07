Le offerte del Prime Day 2023 impazzano già da diverse ore su Amazon ma, va detto, gli sconti sono così tanti che orientarsi come si deve è davvero complicato, ma per vostra fortuna ci siamo qui noi che, sin dalla mezzanotte, vi stiamo raccontando di quelli che sono i migliori sconti degli ultimi mesi, con molti dei prezzi proposti che sono addirittura i più bassi mai proposti dal portale, anche al netto delle più recenti proposte del Black Friday 2022!

Parliamo di decurtazioni ai prezzi davvero generose e, tra le varie, quella che ci preme segnalarvi in questo frangente è quella relativa lo splendido controller da gaming per iPhone Backbone One, oggi venduto da Amazon con uno sconto del 30%!

Un prezzo ottimo, che riduce il prezzo di questo particolare dispositivo dagli originali 119,99€ a soli 83,99€, a patto però che siate clienti Prime, visto che le offerte Prime Day sono, come sempre, riservate a chi dispone di un abbonamento Amazon Prime, senza il quale è impossibile godere delle varie e numerose offerte!

Realizzato ad arte dall’omonima azienda, Backbone One è un controller per smartphone realizzato, in questa specifica versione, in collaborazione con PlayStation, tant’è che la mappatura tasti è la medesima di quella del classico controller Sony, con tanto dei ben noti simboli PlayStation sui tasti.

Ma perché acquistarlo? Perché, a nostro parere, si tratta di uno dei migliori controller per dispositivi mobile e, nello specifico, per iPhone, vista non solo l’ottima ergonomia, ma anche una buona qualità per quanto riguarda gli stick analogici ed i grilletti dorsali, per un controllo preciso e responsivo al netto di qualsiasi esperienza ludica, FPS compresi.

Parliamo, inoltre, di un dispositivo progettato seriamente pensando al gaming e, in tal senso, una delle sue caratteristiche principali è certamente la minima latenza, che assicura una connessione ultra reattiva tra iPhone (tramite porta Lightning), e controller.

Compatibile con tutti gli ultimi modelli di iPhone, Backbone One è compatibile con modelli da iPhone 6S in avanti, ed insieme all’acquisto è anche comprensivo di un anno di abbonamento al servizio Backbone+, che vi garantirà accesso a vantaggi esclusivi e all’app Backbone che, tra le altre cose, funge da hub per tutti i vostri giochi, e permette l’utilizzo di una serie di funzioni certamente gradite ai gamer, come chat con amici e registrazione schermo. Ovviamente, va specificato che il servizio Backbone+ non è necessario per utilizzare il controller, pertanto anche ad abbonamento scaduto potrete decidere serenamente di non rinnovarlo.

Dulcis in fundo, il controller funziona in modo eccezionale con i servizi digitali di Sony PlayStation tra cui, ovviamente, quello di Remote Play, che rende il vostro smartphone una “costola” del gioco su console, permettendovi di giocare a molti dei vostri giochi PS5 anche da cellulare! Basta semplicemente collegarsi alla console in remoto e, a patto di avere una buona connessione internet, sarà possibile giocare ai vostri titoli PlayStation compatibili con Remote Play anche a distanza, rendendo Backbone One un dispositivo unico nel suo genere nel mondo del gaming mobile.

Ciò detto, non ci resta che invitarvi ad acquistare subito il prodotto tramite l'apposita pagina Amazon dedicata all'offerta, ricordandovi ancora una volta che, per godere delle offerte, dovrete disporre obbligatoriamente di un abbonamento Amazon Prime.

