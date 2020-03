BAFTA 2020: l’evento red carpet è cancellato, ecco cosa lo sostituirà

A causa dell’attuale pandemia di coronavirus (COVID-19), sempre più eventi internazionali stanno venendo rimandati o cancellati nel rispetto delle norme di sicurezza per limitare il contagio. Dopo l’annuncio di ieri della cancellazione di E3 2020, ecco che gli organizzatori di BAFTA Games Awards comunicano quale sarà la loro decisione per l’evento date le circostanze attuali.

La British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) è un’organizzazione britannica che premia annualmente opere cinematografiche, televisive e interattive, fra cui anche i videogiochi dal 1998. Il premio, dalla forma di una maschera teatrale, per importanza è l’equivalente britannico degli Oscar.

Gli organizzatori dei BAFTA Game Awards hanno optato per la cancellazione della cerimonia di premiazione, sostituendoli con una premiazione in diretta streaming globale. Ecco il comunicato ufficiale:

In mezzo alle crescenti preoccupazioni per la diffusione del coronavirus (COVID-19) e per il numero di candidati che dovrebbero arrivare da paesi esteri, abbiamo deciso di cambiare il format dei BAFTA Games Awards del mese prossimo, passando da una cerimonia col tappeto rosso presso la Queen Elizabeth Hall di Londra a una diretta streaming online, la quale verrà trasmesso in tutto il mondo lo stesso giorno in cui era prevista la cerimonia (giovedì 2 aprile).

La salute e il benessere dei nostri ospiti e del nostro staff rimangono la nostra priorità assoluta, quindi non ci saranno spettatori dal vivo e stiamo ora informando del cambiamento tutti i nostri candidati, ospiti, partner e fornitori. Il nuovo format includerà l’annuncio dei vincitori dei Games Awards e non vediamo l’ora di condividere ulteriori aggiornamenti nelle prossime settimane.

Gli organizzatori concludono facendo sapere che gli altri eventi previsti per l’anno rimarranno in programma, fra i quali i British Academy Television Craft Awards e Virgin Media British Academy Television Awards, ed eventuali cambiamenti verranno prontamente comunicati.

Ricordiamo che i videogiochi ai BAFTA 2020 gareggiano in 18 categorie diverse, con Death Stranding e Control a dominare per numero di nomine. Qui trovate la lista completa dei giochi in nomination per categoria.