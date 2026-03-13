Il mondo videoludico guarda con grande attenzione ai BAFTA Game Awards 2026, uno degli appuntamenti più prestigiosi dell'industria, capace di orientare i riflettori su produzioni che hanno segnato l'anno appena trascorso. Le nomination annunciate hanno confermato una tendenza sempre più evidente: gli studi indipendenti stanno erodendo il predominio dei grandi publisher, portando sul palco titoli che hanno saputo conquistare critica e community con forza sorprendente.

A dominare la scena delle nomination è Clair Obscur: Expedition 33 di Sandfall Interactive, con un totale di 12 candidature che lo rendono il titolo più nominato di questa edizione. L'RPG d'esordio dello studio francese ha ricevuto riconoscimenti in categorie che spaziano da Best Game al Game Design, dall'Artistic Achievement all'Audio Achievement, dimostrando una coerenza qualitativa trasversale che raramente si riscontra nei titoli debut. Non è comune vedere un primo gioco di uno studio indipendente competere su così tanti fronti simultaneamente.

Particolarmente significativa è la presenza di Clair Obscur: Expedition 33 in entrambe le categorie performance: Ben Starr (nel ruolo di Verso) e Jennifer English (nel ruolo di Maelle) sono in corsa per il premio come protagonisti, mentre Charlie Cox nei panni di Gustave e Kirsty Rider nel ruolo di Lune competono nella categoria attori non protagonisti. Una presenza massiccia che racconta quanto la componente narrativa e recitativa sia diventata centrale nell'identità dell'RPG moderno.

Con 9 nomination, Dispatch di AdHoc Studio si posiziona come secondo titolo più nominato, raccogliendo candidature per Best Game, musica, debut game e performance. Il formato episodico del titolo lo rende un caso interessante da seguire: la community ha spesso guardato con scetticismo alle produzioni episodiche dopo le vicende di Telltale Games, ma Dispatch sembra aver riportato credibilità al genere.

17 dei 42 studi nominati ai BAFTA Game Awards 2026 partecipano per la prima volta, un segnale concreto del rinnovamento in atto nell'industria videoludica globale.

Ghost of Yōtei di Sucker Punch Productions si presenta con 7 nomination tra cui Best Game, Technical Achievement, Animation, Music e la performance di Erika Ishii nel ruolo di Atsu come protagonista. Il sequel del celebrato Ghost of Tsushima porta con sé aspettative elevatissime dalla community, e la distribuzione delle candidature suggerisce un titolo tecnicamente rifinito su più livelli.

La categoria Evolving Game — pensata per premiare i live service che si sono distinti per la qualità dei loro aggiornamenti nel corso dell'anno — vede sfidarsi nomi di peso come Helldivers 2, No Man's Sky, Warhammer 40,000: Space Marine 2, Vampire Survivors, Hitman World of Assassination e Fallout 76. Una selezione che racconta quanto il modello games-as-a-service, spesso criticato per le microtransazioni e i contenuti a pagamento, possa effettivamente generare valore duraturo quando supportato con dedizione dagli sviluppatori.

Da segnalare la presenza di Hollow Knight: Silksong di Team Cherry nelle categorie Animation, Artistic Achievement e Music: il titolo — la cui attesa si è trasformata negli anni in un meme ricorrente della community — compare nelle nomination con un segnale che potrebbe indicare una finestra di lancio concreta. La candidatura per la colonna sonora di Christopher Larkin aggiunge ulteriore curiosità intorno a un progetto che il pubblico degli amanti dei metroidvania segue con trepidazione.

Tra le nomination più inattese spicca Battlefield 6 nella categoria Animation, segnando una presenza del franchise EA in un contesto più artistico che tecnico-sparatutto. Sul fronte degli RPG narrativi, Kingdom Come: Deliverance 2 di Warhorse Studios raccoglie candidature in Narrative e Performer in a Leading Role con Tom McKay nel ruolo di Henry di Skalitz, confermando il successo di un sequel atteso a lungo dalla community degli appassionati di simulazioni storiche.

La categoria British Game mette in evidenza l'effervescenza dello sviluppo videoludico britannico: da Two Point Museum di Two Point Studios/Sega a Citizen Sleeper 2: Starward Vector, passando per Atomfall di Rebellion e il sorprendente Monument Valley 3 di Ustwo Games. Una vetrina che conferma come il Regno Unito rimanga uno degli ecosistemi creativi più fertili dell'industria globale.

La presidente del BAFTA Games Committee, Tara Saunders, ha definito le nomination di quest'anno come il riflesso di "un'industria che si sta ridisegnando", sottolineando la coesistenza di studi affermati e realtà indipendenti in corsa per gli stessi premi. Un equilibrio che, se mantenuto, potrebbe rappresentare un modello virtuoso per tutta l'industria.

I vincitori saranno annunciati il 17 aprile 2026 a Londra, durante la 22ª edizione dei BAFTA Game Awards. Con Clair Obscur: Expedition 33 che parte con il vantaggio numerico delle candidature ma con avversari di livello assoluto come Ghost of Yōtei e le sorprese indie di questa stagione, la corsa ai premi si preannuncia quanto mai aperta e imprevedibile.