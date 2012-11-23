Passiamo da un gioco di ruolo giapponese a uno occidentale, e per la precisione a quello che è considerato il capostipite di un'intera generazione di RPG. Stiamo parlando di Baldur's Gate, che grazie alla sua imminente uscita su iPad ci ha ricordato che anche Wii U potrebbe essere un'ottima candidata per un'eventuale conversione. Anche in questo caso si potrebbe usare l'interfaccia touch per gestire i combattimenti, mentre sullo schermo televisivo il proprio party di guerrieri lotta contro le forze del male in una gloriosa grafica HD.

Inoltre bisogna considerare un altro valore aggiunto. Siete nel bel mezzo di uno scontro all'ultimo sangue e qualcuno reclama l'uso della TV? Non c'è problema, la partita continua sul GamePad! Dopotutto i giochi di ruolo si prestano a sessioni più lunghe di una semplice partita mordi e fuggi, e di certo non si può spegnere tutto sul più bello soltanto perchè in TV danno l'ultima puntata dei Cesaroni. Con tutto il rispetto per i Cesaroni, sia chiaro.