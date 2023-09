Il 6 settembre è una data che tutti i videogiocatori avranno sicuramente cerchiato nel calendario: c’è chi inizierà il proprio viaggio spaziale su Starfield, e chi potrà cominciare la propria avventura su Baldur’s Gate 3, che farà finalmente capolino su PS5. Se rientrate nel secondo gruppo sarete felici di sapere che c’è un modo per risparmiare qualche euro sulla vostra copia!

Il metodo migliore per risparmiare è acquistare due card del PlayStation Network dal valore di 40,00€ sia su Instant Gaming che su Eneba, dove al momento sono in offerta a 37,99€ l’una. Potrete, dunque, spendere 75,98€ invece di 79,99€, ovvero il prezzo di listino di Baldur’s Gate 3, che potrete riscattare direttamente nel PlayStation Store dopo aver aggiunto al portafoglio le vostre card.

Baldur’s Gate 3 è l’ultima creazione di Larian Studios, creatori di titoli come Divinity: Original Sin II, che vi farà immergere in un incredibile GDR ispirato a Dungeons & Dragons. Il gioco è uscito su PC da qualche settimane riscontrando un successo clamoroso, tanto che nella nostra recensione lo abbiamo premiato con un sonante 9,5.

Sarete catapultati in una avvincente trama in cui il mondo è sotto l’ombra minacciosa degli invasori Mind Flayer. Catturato e infettato, dovrete decidere se resistere alla loro corruzione o abbracciare il potere misterioso che si risveglia dentro di voi. Potrete scegliere di giocare nei panni dei personaggi originali o creare un protagonista su misura in base ai vostri gusti, personalizzando ogni aspetto del vostro eroe e gettandovi in una storia dinamica, plasmata da ogni tiro dei dadi.

Mentre vi immergete nella trama farete amicizia con personaggi complessi, affronterete sfide mozzafiato e svelerete segreti inquietanti. Il sistema di combattimento fluido e dinamico vi consentirà di sfruttare sia i vantaggi che gli svantaggi in ogni lancio dei dadi, mentre vi immergete in saccheggi, combattimenti e scelte morali che plasmeranno il vostro cammino. Il destino dei Forgotten Realms è nelle vostre mani. Siete pronti a scrivere la vostra epica leggenda?

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alle pagine Instant Gaming ed Eneba dedicata alle card PlayStatio Network. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

