L’atteso CRPG sviluppato da Larian Studios, Baldur’s Gate 3 arriverà molto prima del previsto. L’annuncio ufficiale conferma che la data di uscita per la versione PC è stata anticipata al 3 agosto 2023, quasi un mese prima rispetto alla data prevista inizialmente per il 31 agosto. Il motivo è principalmente dovuto al fatto di evitare di scontrarsi con Starfield e con altri giochi previsti in quel periodo e a confermarlo è stato proprio il director del gioco, Michael Douse.

Douse ha affermato: “Il nostro studio ha sempre cercato di pubblicare il gioco su quante più piattaforme possibile, in base alle disponibilità. Abbiamo capito che dovevamo raggiungere un livello tecnico all’altezza delle nostre ambizioni di progettazione, ma rimandare la versione per PC, che consideriamo pronta, sarebbe stata una mossa sbagliata, specialmente in un periodo di lancio così intenso”.

La versione PS5, però, uscirà il 6 settembre 2023 (in contemporanea proprio con l’RPG di Xbox e Bethesda), ma la sua componente tecnica sarà all’avanguardia con il supporto ai 60 fps. Una versione Xbox è prevista, ma il team di sviluppo sta affrontando dei problemi con la co-op.

Ulteriori dettagli sul gioco verranno svelati il 7 luglio durante l’evento in diretta “Panel From Hell: Release Showcase”.