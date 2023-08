Baldur’s Gate 3 sta per sbarcare su PS5 dopo aver riscosso un successo immediato su Windows, ma a quanto pare anche una versione Xbox arriverà entro la fine dell’anno. Il principale motivo dietro il ritardo dell’uscita su Xbox (rendendo così Baldur’s Gate III una temporanea esclusiva per le console PlayStation) risiede nelle rigide regole di Microsoft che richiedono una parità di funzionalità tra le console Series S e Series X. Quest’ultima, con prestazioni superiori, consente lo split-screen nel titolo di Larian, cosa che invece Series S non riesce.

“Non abbiamo alcun accordo di esclusività che ci impedisca di lanciare il gioco su Xbox”, ha chiarito Michael Douse, direttore della pubblicazione presso Larian Studios, “Il problema è legato a una sfida tecnica. Non possiamo eliminare la modalità split-screen poiché siamo obbligati a garantire una parità di funzionalità e stiamo quindi continuando a cercare soluzioni.”

Il CEO di Larian e direttore di Baldur’s Gate III, Swen Vincke, ha sottolineato che dopo un incontro con Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, alla Gamescom, “abbiamo trovato una soluzione che ci permetterà di portare Baldur’s Gate 3 agli utenti Xbox entro la fine di quest’anno, un obiettivo perseguito per parecchio tempo”. Vincke ha lasciato intendere che Spencer abbia concesso a Larian un’eccezione per non richiedere la parità di funzionalità tra Series S e Series X. La versione meno potente, Series S, non includerà la modalità split-screen, a differenza della Series X che la supporterà. Sarà inoltre possibile il trasferimento dei salvataggi tra Steam e le due console.

In un contesto in cui alcuni sviluppatori di terze parti lamentano che la Series S ostacoli la creazione di esperienze di gioco d’alto profilo, la mossa di Larian potrebbe aprire la strada a ulteriori eccezioni per altre case di sviluppo che ambiscono a escludere alcune funzionalità sulla console di fascia inferiore. L’industria si interroga su possibili segnali di cambiamento nella politica di Microsoft riguardo alla parità di funzionalità tra le proprie console. Xbox Series S comincia a faticare?