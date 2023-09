È sorta un’intrigante rivelazione da parte di Neil Newbon, l’attore di Astarion in Baldur’s Gate 3, il quale ha svelato l’esistenza di misteriosi contenuti segreti nel gioco che nessuno, sembra, aver ancora scoperto.

Durante un live stream, tenutosi lo scorso 31 agosto, Newbon ha dichiarato pubblicamente l’esistenza di di questi contenuti e sul fatto che ancora non siano stati scoperti. Solo di recente, però, questa notizia ha catturato l’attenzione dei fan.

Le sue parole, cariche di mistero e provocazione, sono state le seguenti: “C’è addirittura qualcosa che so e a cui non si può accedere a meno che non facciate qualcosa che non credo nessuno riuscirà mai a fare.” Tuttavia, Newbon ha sottolineato che queste informazioni sono strettamente confidenziali e non può svelare nulla, nemmeno se tali contenuti extra riguardano il suo personaggio.

Baldur's Gate 3 Build

L’attore ha menzionato un totale di due ore di contenuti segreti ma ha ribadito che non può fornire alcun indizio ulteriore sulle tematiche di questi ultimi o su cosa possano offrire in termini di gameplay. Dopo tre settimane dalla sua affermazione, rimane un mistero se qualcuno abbia già fatto la scoperta o se questi segreti siano ancora ben nascosti.

Considerando l’ampia portata di Baldur’s Gate 3, e le innumerevoli possibilità offerte dal gioco, è possibile che questi contenuti segreti siano stati scambiati per parti normali del gioco e quindi non siano stati segnalati. Oppure, potrebbero essere così ben celati da risultare ancora sconosciuti ai giocatori.

Per ora, l’enigma dei contenuti segreti di Baldur’s Gate 3 persiste, mantenendo viva l’emozione e la curiosità dei giocatori. Chiunque sia interessato a svelare questo mistero deve esplorare a fondo il mondo del gioco, pronto a scoprire ciò che nessun altro ha ancora visto e prendere decisioni che, apparentemente, nessuno ha ancora preso. Baldur’s Gate 3 è disponibile su PC e PS5 e in caso non lo abbiate già fatto, vi consigliamo di leggere la nostra analisi.