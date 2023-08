Baldur’s Gate 3 continua a stupire, e affascinare, grazie agli sforzi straordinari che Larian Studios ha profuso nella creazione della sua opera. L’azienda di sviluppo dietro a questo epico gioco di ruolo, ha recentemente illustrato all’utenza uno degli aspetti più affascinanti del titolo: l’utilizzo del motion capture per portare in vita i personaggi non giocanti (NPC).

In un gesto che rivela, ancora una volta, l’estrema dedizione dietro a questo progetto, Larian Studios ha rivelato che ben 248 attori sono stati coinvolti nel processo di motion capture per dare vita agli NPC presenti in Baldur’s Gate 3. Un numero impressionante di persone coinvolte per garantire che non siano solamente le voci a garantire l’immersività offerta dal loro gioco.

La direttrice delle performance, Aliona Baranova, ha svelato l’imponente numero di attori in un post su X, spiegando che non solo i compagni di avventura del protagonista sono stati animati con il motion capture ma praticamente tutti i personaggi che popolano il mondo di gioco.

1/ BG3 thread alert

i’d like to clarify a few things about the dialogue recording process that went into making Baldur’s Gate 3, while i have peoples attention.

Firstly: for almost ALL the dialogue we recorded we ALSO captured the actors mocap data

— Aliona Baranova (@alionabaranova1) August 25, 2023