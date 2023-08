A pochi giorni dal lancio ufficiale di Baldur’s Gate 3 vi starete chiedendo “potrò scaricare il gioco in anticipo per giocarci al day one?” Secondo quanto riportato dai ragazzi belgi, Baldur’s Gate 3 richiederà uno spazio di circa 122 GB su disco. Nonostante il suo peso considerevole, non sarà possibile pre-scaricare il gioco, come confermato da Swen Vincke, fondatore e amministratore delegato del team Larian, durante un’intervista con itmeJP la scorsa settimana.

Sebbene la versione di accesso anticipato di Baldur’s Gate 3 sia già disponibile per i giocatori, la versione completa promette di offrire una quantità considerevole di nuovi contenuti sia aggiuntivi all’Atto Uno sia ulteriori atti che andranno a completare l’opera, di conseguenza il peso è assolutamente giustificato dalla mole di nuove aggiunte.

L’assenza dell’opzione di pre-download comporta che coloro che attendono l’uscita del gioco dovranno pazientare un po’ di più per completare il download, soprattutto se dispongono di una connessione internet lenta. Nel nostro caso, considerando che la connessione media italiana è piuttosto bassa, non è così improbabile che molti dovranno attendere almeno il giorno dopo al day one per cominciare a giocare all’esperienza di Larian.

Noi non vediamo l’ora di parlarvi in maniera approfondita del gioco. La nostra recensione si prenderà tutto il tempo necessario per analizzare l’opera nel suo complesso, di conseguenza non aspettatevi un articolo nel corso dei prossimi giorni.