Che Baldur’s Gate 3 sia un’opera di enorme qualità ormai lo si era capito, visto il riscontro generale di pubblico e critica fin dal giorno del lancio. Di record ne ha già battuti diversi, specialmente su Steam dove sta scalando rapidamente la vetta del “gioco con il maggior numero di utenti connessi simultaneamente”, avvicinandosi molto rapidamente a quel mostro sacro di Hogwarts Legacy.

Le prime recensioni (eh si perché vista la grandezza del titolo molte redazioni stanno ancora tirando le somme sul lavoro di Larian Studios) lo hanno premiato e le valutazioni degli utenti lo hanno consacrato ma vi aspettavate che potesse diventare il gioco con la valutazione più alta di sempre su OpenCritic?

Baldur's Gate 3 Opencritic

OpenCritic è uno dei due più importanti aggregatori di recensioni e Baldur’s Gate 3, con i suoi 97 (voto della critica) e 100 (voto dei giocatori) ha attualmente superato Super Mario Odyssey, il precedente primo in classifica, piazzandosi sopra anche a The Legend of Zelda: Breath of the Wild e a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, entrambi arrivati “solo” a 96.

Superato anche Red Dead Redemption 2 di Rockstar Games, anch’esso a quota 96, nonché Elden Ring, che ha ottenuto una media voto di 95. Insomma, parliamo di un consenso enorme per l’ultima opera di Larian Studios

Su Metacritic, invece, la situazione differisce un pò, per quanto il voto di Baldur’s Gate 3rimanga un solido 97. Lì, difatti, al primo posto nella categoria “All Time Games” rimane in prima posizione Ocarina Of Time e, l’opera di larian Studios, deve accontentarsi di un decimo posto, venendo comunque superata da produzioni senza tempo quali Red Dead Redemption 2, Super Mario Galaxy e Tony Hawk’s Pro Skater 2.

Ora non resta altro da vedere se Baldur’s Gate 3 riuscirà a mantenersi così in alto, con l’arrivo delle prossime recensioni, le quali poco alla votla stanno iniziando a popolare le homepage delle varie testate del settore.