Con un costante scambio di tweet ai limiti del surreale, fra i numerosi membri delle due fazioni più tediose del panorama videoludico, la temporanea esclusiva console di Baldur’s Gate 3 è stata sfruttata da numerosi utenti per alimentare una console war al limite del delirante.

Per chi non fosse a conoscenza dei fatti antecedenti, Baldur’s Gate 3 verrà rilasciato anticipatamente su PlayStation 5 poiché il team di sviluppo sta cercando di risolvere alcune problematiche, in termini di mera ottimizzazione, per poter rilasciare il titolo contemporaneamente su Xbox Series X e Xbox Series S.

Questo leggero ritardo, però, è stato visto come un’opportunità da una massa numerosa per poter sfruttare la prossima produzione di Larian Studios come un’arma per contrastare l’imminente venuta di Starfield, esclusiva Microsoft che verrà rilasciata su PC, Xbox Series S|X e Game Pass il prossimo 6 settembre.

We know the game plan now, pretend being massive fans of Baldur's gate, try to undermine Starfield with it, and hope the Metacritic is higher than Starfields. pic.twitter.com/TMUXGTn7mu — Illuminati Joey,Phantom Kraken ❎ ⃤ (@JohanzelV) July 8, 2023

In seguito al tweet di Jason Schreier, per motivi sconosciuti alla ragione umana, molteplici utenti hanno cominciato uno scambio di tweet dedicati ai due titoli, sventolandoli come degli stendardi rappresentanti questa, o quella, fazione. Quello che rende indubbiamente assurda tutta questa situazione, è che Baldur’s Gate 3 non dovrebbe venire considerato nemmeno come un’esclusiva temporale, in quanto il ritardo nell’uscita sulle console di casa Microsoft è stato annunciato da Larian Studios come un semplice “contrattempo dovuto da alcune problematiche legate all’ottimizzazione su Series S”.

A quanto pare, però, tutto questo non è stato minimamente preso in considerazione dai “cavalieri della console war” che hanno preferito mostrare la propria onniscienza in merito, scannandosi come degli hooligans sulle timeline di Twitter, arrivando a portare in trend sia Starfield che Baldur’s Gate 3.

Baldur's Gate is trending with 9k tweets, and the 6k Tweets for Starfield are the xbox fanyboys that are upset people are excited for Baldur's Gate pic.twitter.com/0e06ov3Tle — Tux LEE (@CheapAzzGamer) July 8, 2023

Se tutto questo non bastasse, alcuni dei commenti reperibili su Twitter, mostrano un livello di ossessione talmente elevato per questa situazione, da portare ad accusare Larian Studios di aver volontariamente boicottato le console di Microsoft per favorire Sony sul mercato… il tutto senza tenere in considerazione che Baldur’s Gate 3 esce circa un mese prima della nuova opera di Bethesda.