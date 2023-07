Con il lancio di Baldur’s Gate 3 alle porte, i giocatori hanno un nuovo strumento a disposizione per immergersi nell’universo del gioco fin da oggi.

Un devoto fan, con lo pseudonimo di “SmokkeHearb”, ha realizzato, infatti, un editor di personaggi per Baldur’s Gate 3, che consente ai giocatori di esplorare tutte le opzioni riguardanti le razze e le loro caratteristiche, offrendo così uno strumento perfetto per prepararsi al lancio del gioco.

Il “Baldurs-gate-3-character-creator” è, a tutti gli effetti, una risorsa fondamentale per i giocatori più impazienti. SmokkeHearb ha lavorato instancabilmente per includere tutti gli elementi disponibili sia nell’accesso anticipato, che quelli confermati per il lancio di Baldur’s Gate 3.

Questo significa che anche i dettagli non ancora confermati ufficialmente, sono presenti all’interno dell’editor, con una piccola nota a indicare che potrebbero non essere del tutto definitivi nella versione finale del gioco.

Al momento, l’editor, permette ai giocatori di selezionare la razza preferita, fornendo in modo chiaro e completo, tutte le informazioni riguardanti le abilità, le caratteristiche e i tratti distintivi di ciascuna tipologia di personaggio.

È un modo veloce e semplice per esplorare a fondo le opzioni a disposizione, aiutando così i giocatori a informarsi a dovere prima di dedicarai alla creazione del proprio personaggio nella versione definitiva di Baldur’s Gate 3.

SmokkeHearb ha, inoltre, promesso ulteriori aggiornamenti che includeranno tutte le classi presenti in Baldur’s Gate 3, offrendo così un’esperienza ancora più completa e approfondita, capace di rivelarsi utile anche in seguito al lancio del titolo.

Per coloro che desiderano esplorare questo strumento fan-made, è possibile accedervi tramite link diretto. Vi consigliamo, inoltre, di tenere d’occhio gli aggiornamenti futuri per avere sempre l’ultima versione dell’editor prima del lancio ufficiale di Baldur’s Gate 3.

Con l’accesso anticipato ormai quasi terminato, infine,i giocatori possono tranquillizzarsi in merito al controverso lancio dei dadi, il quale è già stato confermato che verrà modificato per non essere più statisticamente sfavorevole nella versione finale di Baldur’s Gate 3.