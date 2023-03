Nel corso dell’ultima settimana, Larian Studios ha annunciato la data di uscita di Baldur’s Gate 3. Il gioco è attualmente ancora in Early Access, ma sarà disponibile nella sua versione completa a partire dal 31 agosto 2023 (sì, anche su PS5). Come di consueto in questi casi, il team di sviluppo ha deciso di creare più versioni della sua opera, includendo anche una Collector’s Edition, decisamente costosa e molto ricca e anche una versione Deluxe, disponibile in digitale. C’è però una buona notizia: quest’ultima versione si può ottenere “gratis”.

No, Larian Studios non regalerà nulla. In realtà il team di sviluppo ha deciso di ricompensare la pazienza dei fan, oltre che ringraziare i nuovi giocatori che si stanno apprestando all’acquisto del titolo. In sintesi, come annunciato da Larian Studios su Twitter, tutti coloro che hanno acquistato o acquisteranno la versione Early Access di Baldur’s Gate 3 riceverà in automatico la versione Digital Deluxe, senza nessun costo aggiuntivo, il giorno del lancio.

La notizia di Larian Studios è passata decisamente inosservata e c’è un motivo ben preciso. Tutta l’attenzione intorno al nuovo titolo di Larian Studios non è stata monopolizzata dall’annuncio della data di uscita, ma anche (e soprattutto) dall’esclusività del gioco per PS5, che in un primo momento aveva fatto sospettare una mancata uscita definitiva sull’ecosistema di Xbox. Notizia smentita qualche ora da parte del team di sviluppo, ma i dubbi restano, soprattutto vista la carenza di determinati giochi di genere RPG per le console Sony, dopo l’acquisto di Zenimax da parte di Microsoft.

If you already own Baldur's Gate 3 on PC, or purchase it in Early Access before launch, you get a free upgrade to the Digital Deluxe Edition on launch day — Larian Studios is releasing BG3 on August 31st (@larianstudios) February 23, 2023

Come vi abbiamo accennato all’inizio della notizia, Baldur’s Gate 3 sarà disponibile a partire dal 31 agosto 2023, su PC (via Steam) e PlayStation 5. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci di lavoro in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

