Assieme alla prima patch correttiva dedicata a Baldur’s Gate 3, Larian Studios, ha reso note alcune strategie utili per bypassare i problemi relativi al sistema di salvataggio del gioco, tramite un articolo dedicato sul sito ufficiale del gioco.

Una delle problematiche individuate dagli utenti, riguarda BitDefender, il quale in alcuni casi ha impedito la creazione di file, e cartelle di gioco, causando molteplici inconvenienti durante la fase di caricamento dei dati. Larian Studios suggerisce di risolvere tale problematica includendo gli eseguibili del gioco, e la cartella locale “AppData”, all’interno delle app, e delle directory, considerate attendibili da BitDefender.

Anche Windows Defender è stato riconosciuto come una delle cause degli errori di sistema. In questo caso, l’articolo raccomanda di creare un’eccezione per il gioco attraverso il percorso:

Start > Impostazioni > Aggiornamenti e sicurezza > Sicurezza di Windows > Protezione da virus e minacce > Impostazioni di protezione da virus e minacce > Aggiungi o rimuovi esclusioni.

Nella patch 6 di Baldur’s Gate 3, le problematiche di salvataggio si sono manifestate anche in relazione ad Avast e AVG. Questi antivirus hanno causato diversi inconvenienti bloccando l’accesso di Baldur’s Gate 3 alla cartella dei Documenti. Larian Studios ha identificato che l’aggiunta di “LariLauncher.exe” all’elenco delle applicazioni attendibili di Avast, e la rimozione del launcher dalla quarantena di AVG, hanno risolto parzialmente tali problemi.

Baldur's Gate 3 Build

È importante notare, però, che un miglioramento della situazione è arrivato con la patch 7 di Baldur’s Gate 3, grazie a una modifica che ha spostato il salvataggio dei profili nella cartella locale “AppData”.

Per coloro che non riscontrano problemi legati agli antivirus, infine, Larian Studios fornisce una serie di suggerimenti utili a risolvere i problemi.

1. Eliminare i contenuti dalla cartella “LevelCache” all’indirizzo “C:\Utente\\AppData\Local\Larian Studios\Baldur’s Gate 3\LevelCache”.

2. Su Steam, selezionare il gioco, cliccare con il tasto destro, accedere a “Proprietà”, quindi a “File installati”, e premere il pulsante “Verifica l’integrità dei file del gioco”.

3. Su GOG, selezionare il gioco, fare clic sull’icona delle impostazioni, selezionare “Gestisci installazione” e optare per “Verifica/Ripara”.

4. In caso di persistenza dei problemi, si può tentare di avviare il gioco direttamente dalla cartella “\SteamApps\common\Baldurs Gate 3\bin”, eseguendo come amministratore “bg3.exe”, per Vulkan, o “bg3_dx11.exe”.

5. Selezionare la voce “Steam Cloud” in “Proprietà” e “Generale”, cliccare con il tasto destro sull’icona del gioco e disabilitare il supporto al cloud di Steam a livello globale o solo per il gioco.

6. Procedere con la ricerca della cartella “Baldur’s Gate 3” all’interno di “C:\Utente\\AppData\Local\Larian Studios” e rinominarla temporaneamente. Questo passaggio spingerà il gioco a ricreare i salvataggi scaricandoli dal cloud, ovviamente se attivato. A questo punto, se l’avvio del gioco permette di creare e caricare nuove partite, il problema è risolto. In caso contrario, basterà eliminare la nuova cartella “Baldur’s Gate 3” e rinominare nuovamente la cartella precedente come “Baldur’s Gate 3”.

Con questa serie di soluzioni mirate, i giocatori potranno risolvere temporaneamente i problemi di salvataggio riscontrati in Baldur’s Gate 3, in attesa che Larian Studios realizzo delle correzioni via patch per tutti gli inconvenienti segnalati dagli utenti.