Baldur’s Gate 3 è in early access su PC dal 2020 e sulla “defunta” Stadia dal 2021. Durante questo periodo, i giocatori hanno potuto esplorare una discreta quantità del gioco, provando le meccaniche e vedendo gran parte del mondo.

Recentemente, la data di uscita del gioco è stata posticipata al 6 settembre, e sono state fornite informazioni aggiuntive su cosa i giocatori possono aspettarsi sarà diverso con la versione ufficiale. Inoltre, una domanda più che lecita che i giocatori che hanno dedicato molte ore all’early access si stanno ponendo è se potranno continuare i loro personaggi nel gioco completo, o se dovranno ricominciare da capo. Ebbene, in questo articolo cercheremo di risolvere ogni dubbio.

Baldur’s Gate 3: i cambiamenti dall’early access

Nonostante l’early access offra già ai giocatori molto da vedere e da fare, molti rimarranno sorpresi da quanto effettivamente verrà aggiunto con l’uscita completa di Baldur’s Gate 3, tra cui atti aggiuntivi e nuove regioni da esplorare. Inoltre, sarà possibile utilizzare due nuove razze durante la creazione del personaggio, oltre a scegliere tra 22 nuove sottoclassi disponibili al livello 3. C’è anche la completamente nuova classe del Monaco, con tre sottoclassi per essa, che viene aggiunta al già ampio roster di classi tra cui scegliere.

Il limite di livello dell’early access era il livello 5, e mentre i primi piani per Baldur’s Gate 3 prevedevano di portare il limite di livello a 10, ora è stato confermato dagli sviluppatori che il tetto massimo al momento del rilascio sarà il livello 12. Il team di Larian Studios ha anche dichiarato che molti contenuti in tutto l’Atto 1 saranno differenti, con un’enfasi sui compagni aggiuntivi. Infine, ci sarà anche l’aggiunta di 51 incantesimi per i maghi da imparare e usare.

Purtroppo, però, in mezzo a tutte queste belle novità arriva anche una brutta notizia: i giocatori non potranno portare i loro personaggi dell’early access nel gioco completo. Con tutto il contenuto aggiuntivo, gli sviluppatori hanno dichiarato che sarebbe stato troppo difficile modificare i file di salvataggio per abbinarli a tutte le modifiche dell’opera ufficiale.

Al momento del rilascio di Baldur’s Gate 3, quindi, i personaggi salvati in early access verranno eliminati a favore di altri personaggi da creare con gli strumenti aggiuntivi che saranno disponibili nel titolo completo.