Baldur’s Gate 3 sarà presentato con Google Stadia?

Delle indiscrezioni confermano l'esistenza dell'attesissimo Baldur's Gate 3 e svelano che esso sarà svelato insieme a Google Stadia.

Solo qualche giorno fa vi avevamo raccontato del possibile ritorno di un’amatissima saga. Un dataminer aveva infatti scovato all’interno del sito ufficiale di Larian Studios un particolare file dal nome “BaldursGate_logo_III_retouched.png”, fatto che sembra testimoniare l’esistenza di un attesissimo Baldur’s Gate 3. La software stessa, inoltre, qualche giorno prima aveva rilasciato un teaser con il 3 rappresentato in numeri romani. Due indizi che fanno ben sperare circa un possibile futuro annuncio.

Se quello che vi abbiamo appena raccontato è però “vecchio” di qualche giorno, completamente nuova è la indiscrezione che vedrebbe il terzo episodio della celebre saga sbarcare su Google Stadia e venire presentato a breve insieme alla soluzione di game streaming del colosso americano. A rivelarlo è stato Liam Robertson di DidYouKnowGaming.

Robertson ha infatti affermato di aver ricevuto tale soffiata da una persona molto vicina a Larian Studios. Le voci riferite parrebbero confermare l’esistenza di Baldur’s Gate 3 e, soprattutto, una sua presentazione ufficiale a breve. Palcoscenico di tale annuncio dovrebbe essere lo stesso che svelerà definitivamente alcune caratteristiche ancora misteriose di Google Stadia. Il titolo di Larian Studios, inoltre, aprirà sempre secondo Robertson l’evento in questione. Un fatto che, se confermato, dimostrerebbe ulteriormente l’importanza del progetto in mano alla software house.

Sebbene non sia ancora stata resa definitiva, secondo le medesime indiscrezioni, la presentazione di Google Stadia, e di conseguenza di Baldur’s Gate 3, è fissata per il prossimo 6 Giugno 2019 alle 18.00 italiane, giusto pochi giorni prima dell’attesissimo E3 2019

Se queste voci si rivelassero fondate e il terzo episodio della celebre saga verrà effettivamente mostrato in tale occasione, ciò non vuole assolutamente dire che Baldur’s Gate 3 sarà un’esclusiva della console del colosso americano. Una versione PC sarebbe infatti in lavorazione, con quelle console attese invece in seguito.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Robertson, veritiere secondo voi?