Baldur’s Gate 3 è atteso per il 3 agosto 2023. Recentemente lo abbiamo provato nella sua forma semi-definitiva, potendo così analizzare le enormi possibilità offerte da questo nuovo progetto di Larian che punta a divenire il miglior GDR di tutti i tempi.

Secondo Jason Schreier, i codici review dovrebbero arrivare prossima settimana, un tempo troppo limitato per potervene parlare in maniera adeguata. Per questo motivo, come nel caso di Diablo IV, siamo qui per chiarirvi che leggerete la nostra recensione di Baldur’s Gate 3 solo e soltanto nel momento in cui avremmo avuto tempo di analizzare come si deve l’intera esperienza. Ciò significa che potreste leggerla fra qualche settimana, magari mentre già lo starete già spopolando anche voi.

A occuparsi del lavoro sarà il nostro Lorenzo Quadrini, già autore dell’anteprima sull’Early Access e che conosce in maniera adeguata l’intero franchise. Chiaramente non mancheranno test sulle specifiche e tanto altro, così da darvi un quadro generale su tutto ciò che riguarda questo titolo.

Larian Studios tells me review codes for Baldur’s Gate 3 won’t be out until July 28, just six days before launch, to give the devs “time to fully wrap up their work” for release. So don’t expect any comprehensive reviews before the game comes out!

— Jason Schreier (@jasonschreier) July 20, 2023