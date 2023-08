In un recente aggiornamento, Larian Studios, lo studio di sviluppo dietro il famoso gioco di ruolo Baldur’s Gate 3, ha rivelato i dettagli dei prossimi miglioramenti in cantiere per il gioco. Il fondatore e CEO di Larian, Swen Vincke e gli sviluppatori stanno affrontando un ambizioso piano di migliorie per rendere l’esperienza di gioco ancora più appagante.

We're all very enthused by your feedback. It's very rewarding. Our focus now is fixing any issues you report, but we are listening to suggestions. Current roadmap: a) Hotfix 4, b) Patch 1 (+1000 fixes and tweaks), c) Patch 2. The latter will already incorporate some requests.

