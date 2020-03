Baldur’s Gate 3: ecco come i giocatori avranno totale libertà

Larion Studios non si sta assolutamente risparmiando nello sviluppo del tanto acclamato Baldur’s Gate 3. L’azienda belga dopo aver dichiarato di aver messo in piedi un team di sviluppatori e un budget da tripla A, non smette di stupire i fan con i miglioramenti della serie. Il terzo capitolo della serie, ispirato al celebre gioco da tavola Dungeons & Dragons, sarà disponibile nella seconda metà di questo 2020.

Ecco l’ultimo aggiornamento sul portale Steam da parte del team di Baldur’s Gate 3:

Abbiamo creato un motore che ha permesso a tutti i 250 sviluppatori di Larian di collaborare per diventare il Game Master definitivo. Questo permette una reattività e memoria smisurata, che non dimentica mai chi siete e cosa avete fatto. Non importa per cosa lanciate, se vi affidate ai dadi e se usate modificatori, la simulazione fisica è programmata in modo da ricreare l’esperienza di D&D come se fosse realmente immaginata: la storia andrà avanti a prescindere dal risultato dei dadi. Ci si è posti inoltre l’obiettivo di affrontare tutte le emozioni umane all’interno del gioco.

Hanno chiaramente dimostrato di non volersi limitare solo a proporre una versione più potente e graficamente migliore, ma di voler superare i propri limiti in fatto di libertà per i giocatori. Ciò sarà però possibile solo aumentando la base d’età consigliata per i contenuti all’interno del gioco.

Infatti gli sviluppatori poco dopo dichiarano:

Baldur’s Gate 3 è in corso d’opera per essere classificato come gioco dai contenuti “Maturi”, che è l’equivalente di “spingiti oltre nella classificazione e il gioco diventerà estremamente noioso”. Vogliamo superare i limiti di ogni tema all’interno del gioco, dandovi la possibilità di giocare esattamente come volete. Astarion potrebbe diventare un vampire spawn ma ciò non implica che diventi malvagio, se affamato. Anche se al Pax East avete visto un solo percorso, in realtà diverse erano le vie per il bene o il male: non dimenticando tutto ciò che sta in mezzo. È sempre stato l’obiettivo di Larian quello di creare un gioco che vi permettesse di giocare come più desiderate. Questo team più grande assieme al nuovo motore permettono di spingerci ancora oltre. Molto più in là di Divinity:Original Sin.

Alla fine dell’annuncio gli sviluppatori si sono resi disponibili su Reddit il 12 marzo alle 12:00 per un AMA (AskMeAnything) in cui risponderanno a tutte le domande dei fan.