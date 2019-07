Baldur’s Gate 3: il multiplayer sarà migliore di quello di Original Sin 2

Baldur's Gate 3 potrà contare su una modalità multigiocatore di altissima qualità che supererà quanto mostrato in Original Sin 2.

Nel 2017, con Divinity Original Sin 2, Larian Studios ha consegnato al mondo ciò che senza ombra di dubbio è uno dei più grandi giochi di ruolo di sempre. Per molti Divinity Original Sin 2 è la perfezione, quindi provate a immagine cosa devono aver pensato quando hanno scoperto che gli sviluppatori sono al lavoro su Barldur’s Gate 3, seguito del gioco considerato il picco massimo all’interno del genere. Sì, l’eccitazione verso Baldur’s Gate 3 è palpabile.

Larian stesso ha affermato che BG3 sarà il più grande gioco di ruolo mai creato dallo studio e che ha intenzione di migliorare quanto già fatto con Divinity Originale Sin 2. Uno dei modi per raggiungere questo obbiettivo è lavorare sul multiplayer. Durante un’intervista, rilasciata ai microfoni di Wccftech, il fondatore di Larian Studios Swen Vincke ha affermato che la componente multigiocatore di Original Sin non è stata implementata bene quanto volevano, e che quindi faranno frutto delle lezioni apprese per dare il meglio in Baldur’s Gate 3. “Ci sarà un grande focus sul party questa volta, come nei giochi di Original Sin, ma ogni cosa sarà migliorata.”

Per ora non abbiamo avuto modo di vedere in azione il gioco ed è altamente probabile che ci sarà bisogno di ancora un po’ di tempo prima di poter avere tra le mani qualcosa di tangibile. Una cosa è certa, però, Baldur’s Gate 3 potrebbe veramente stupire i fan del genere, se la passione del team si tramuterà ancora una volta in qualità.

Vi ricordiamo che, attualmente, Baldur’s Gate 3 è previsto per il lancio su PC e Google Stadia. Non sappiamo quando sarà disponibile, ma di certo non nel 2019.