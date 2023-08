Solo pochi giorni fa Swen Vincke, CEO di Larian Studios, ha dichiarato che Xbox Series S avrà bisogno di più tempo per lo sviluppo di Baldur’s Gate 3 e ciò implica un rimando del gioco anche per la versione Xbox Series X. Entrambe le piattaforme, infatti, dovranno avere le stesse caratteristiche di gameplay, split-screen compreso.

Il titolo potrebbe arrivare sulle console Microsoft solo nel 2024, secondo quanto riferito da Michael Douse, il direttore di Larian Studios. Attualmente, il gioco sta riscuotendo un grande successo in Italia su Steam, posizionandosi al vertice delle classifiche di vendita tra i giochi di ruolo, testimonianza del grande hype che si è creato intorno al prodotto.

Attraverso il suo account Twitter, il director Michael Douse ha dichiarato che fornirà ulteriori informazioni ai fan verso la fine del 2023: “Abbiamo sottolineato più volte che il problema riguarda l’implementazione dello schermo diviso su Series S e ciò richiede davvero molto tempo. Questo è un ostacolo significativo perché non possiamo lanciare il gioco su Xbox senza questa funzionalità”.

Inoltre, Douse ha rivelato: “Non abbiamo alcun accordo di esclusività che ci impedisca di lanciare il gioco su Xbox. Il problema è un ostacolo tecnico. Non possiamo rimuovere la funzione di split-screen perché siamo obbligati a lanciare il gioco a parità di funzionalità e quindi continuiamo a cercare di farla funzionare.”.

In attesa di ulteriori sviluppi riguardo alla versione per Xbox Series X e S di Baldur’s Gate 3, i giocatori dovranno pazientare fino al 2024 per poter finalmente avventurarsi nelle Forgotten Realms.