Baldur’s Gate 3 è uscito da meno di 24 ore ed è già un successo incredibile. Il titolo di Larian Studios è uno dei titoli con il miglior lancio dell’anno, battendo agilmente giochi come Star Wars Jedi Survivor e Resident Evil 4 Remake.

L’opera ha già registrato oltre i 470.000 giocatori online su Steam con ben 280.000 di questi connessi in simultanea ed è molto probabile che questi numeri siano destinati ad aumentare. Un risultato incredibile per un CRPG che si prospetta gargantuesco nel suo complesso. Ma non è finita qua, a quanto pare ha totalizzato la cifra di più di 450.000 spettatori su Twitch, dimostrando una certa curiosità anche per i non appassionati.

La nostra recensione arriverà nel corso del mese di agosto. Baldur’s Gate 3 è un videogioco davvero enorme e richiede un tempo altrettanto grande per poterlo esplorare e approfondire al meglio. Per questo motivo abbiamo deciso di prenderci il giusto tempo per analizzarlo nella maniera corretta, così da presentarvi la miglior recensione possibile. Tuttavia, online è già presente la nostra analisi prestazionale completa, così da farvi un’idea su come gira su PC.

— Benji-Sales (@BenjiSales) August 3, 2023