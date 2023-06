Baldur’s Gate 3 uscirà il prossimo 3 agosto su PC e il 6 settembre su PS5. Si pone per essere il più grande CRPG di tutti i tempi con ben 600 incantesimi, svariate quest e classi, oltre che un mondo di gioco denso e dinamico. Insomma un vero e proprio must have per gli amanti di Dungeons & Dragons e soprattutto dei giochi di ruolo puri.

A sorprendere è però la quantità soverchiante di contenuti che vi terranno impegnati per almeno 100/200 ore. Se pensiamo che a settembre uscirà Starfield, saremo dinanzi a un periodo d’oro per il genere GDR. Oltre a questo, il gioco disporrà di ben 170 ore di cinematiche (supponiamo anche dialoghi in-game) e talmente tante linee di dialogo che superano i tre liberi del Signore degli Anelli, combinati.

Non conosci Baldur’s Gate? Baldur’s Gate 3 è un RPG basato sull’universo di Dungeons & Dragons sviluppato da Larian Studios. È il terzo capitolo della serie Baldur’s Gate, che ha avuto origine negli anni ’90 ed è ampiamente considerata una delle migliori serie di giochi di ruolo di tutti i tempi. Il gioco è stato annunciato per la prima volta nel 2019 ed è stato sviluppato utilizzando il motore di gioco Divinity: Original Sin 2. Baldur’s Gate 3 è ambientato nell’universo di Forgotten Realms di Dungeons & Dragons e la storia del gioco ruota attorno all’Avventuriero Senza Nome, un personaggio creato dal giocatore, che si trova coinvolto in un’epidemia magica chiamata “Intrusione”. Baldur’s Gate 3 è ancora in fase di sviluppo e attualmente è disponibile come accesso anticipato su Steam.

Parliamo di un’opera che farà certamente piacere chi apprezza i dialoghi e le interazioni sociali tra personaggi. Ovviamente le conversazioni avranno un ruolo primario nel gioco, ma il gameplay sarà comunque importante e fondamentale.