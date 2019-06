Baldur’s Gate 3: ecco quanto durerà il titolo di Larian Studios

Larian Studios ha recentemente parlato della durata dell'attesissimo Baldur's Gate 3 e di Google Stadia, l'ambiziosa soluzione in game streaming di Google.

Dopo anni di attesa finalmente, giusto qualche giorno fa, è stato svelato uno dei titoli più desiderati dall’intera community videoludica. Stiamo infatti parlando di Baldur’s Gate 3, terzo capitolo dell’iconica saga. Un annuncio che, nonostante fosse nell’aria causa indiscrezioni varie, ha comunque affascinato i fan di tutto il globo.

Del titolo non è stato mostrato praticamente nulla, se non un breve teaser. In attesa di saperne quindi di più e di vedere finalmente anche qualche spezzone di gameplay, che sarà molto probabilmente mostrato durante l‘E3 2019 al PC Gaming Show, Larian Studios è però intervenuta parlando della durata del titolo e dell’importanza di Google Stadia.

In una’intervista la software house ha rivelato che per completare Baldur’s Gate 3 saranno necessarie più di 100 ore. Una durata veramente elevata e che ha portato Larian Studios a scegliere proprio Google Stadia come partner. Secondo lo studio, infatti, l’idea di gaming in streaming ben si adatta all’idea alla base di Baldur’s Gate 3 e alla sua elevata durata.

A ricevere il beneficio maggiore dalla piattaforma del colosso americano sarà sicuramente il multiplayer. Per Larian Studios l’esperienza multigiocatore dell’atteso titolo sarà infatti molto impegnativa e il fatto di poter giocare ovunque si voglia tramite un semplice link renderà il tutto molto più accessibile rispetto alle classiche sessioni di gioco dietro ad un PC.

Che ne pensate di queste dichiarazioni da parte della software house? Credete anche voi che Google Stadia sia la soluzione migliore per un ambizioso ed attesissimo titolo come Baldur’s Gate 3? Fateci sapere le vostre opinioni a riguardo nei commenti!