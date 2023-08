Ormai ci siamo, alle 17:00 potrete finalmente avviare la versione completa del terzo capitolo di Baldur’s Gate, attesissimo CRPG che nel corso degli ultimi mesi ha davvero colpito la maggior parte dei giocatori, appassionati di giochi di ruolo.

Fino ad allora potete andarvi a rivedere la nostra anteprima, oppure leggere i requisiti PC rilasciati da Larian stessa. Ve lo anticipiamo, il titolo sembra davvero ben ottimizzato. Per avere comunque la certezza del buon lavoro del team belga dovrete attendere alle 17:00 di oggi, quando sul nostro sito troverete l’analisi tecnica completa del gioco!

Baldur’s Gate 3 – Specifiche minime Windows

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit

Processore: Intel i5-4690 / AMD FX 8350

Memoria: 8 GB di RAM

Grafica: Nvidia GTX 970 / AMD Radeon RX 480 (4GB+ di VRAM)

DirectX: Versione 11

Memoria: 150 GB di spazio disponibile

Baldur’s Gate 3 – Specifiche consigliate Windows

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel i7 8700k / AMD Ryzen 5 3600

Memoria: 16 GB di RAM

Grafica: Nvidia GTX 2060 Super / AMD RX 5700 XT (8GB+ di VRAM)

DirectX: Versione 11

Memoria: 150 GB di spazio disponibile

Baldur’s Gate 3 – Specifiche minime di sistema MAC OS

Sistema operativo: macOS 10.15.6

Processore: 2,6GHz Quad-Core Intel Core i7

Memoria: 8 GB di RAM

Grafica: AMD Radeon460 4GB

Spazio di archiviazione: 150 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: Le specifiche minime consentono di eseguire il gioco con impostazioni medio-basse. Per soddisfare le specifiche minime, è necessario un MacBook Pro 15 pollici del 2016 o più recente. Oppure un MacBook Pro 13 pollici del 2018 o più recente.

Baldur’s Gate 3 – Specifiche consigliate MAC OS

Sistema operativo: macOS 10.15.7

Processore: 2,3GHz 8-Core Intel Core i9

Memoria: 16 GB di RAM

Grafica: AMD Radeon Pro 5500M 8GB

Spazio di archiviazione: 150 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: Le specifiche consigliate possono eseguire il gioco con impostazioni elevate o ultra Bisogna disporre di un MacBook Pro 15 o 16 pollici dal 2019 in poi. Anche un iMac del 2017 o più recente è in grado di far girare il gioco.

Per la recensione, invece, dovrete attendere ancora un po’. Vogliamo fare in modo di regalarvi il miglior pezzo possibile su un titolo molto grande che richiederà certamente centinaia di ore di gioco.