Baldur’s Gate 3: Larian spiega la scelta del sistema di combattimento a turni

Nella serata di ieri è stato finalmente alzato il sipario su Baldur’s Gate 3 con una diretta che ha avuto come scopo quello di mostrare ai giocatori il lavoro svolto fino a questo momento da Larian Studios. Nonostante la qualità del titolo non si discuta, diversi giocatori hanno espresso dei dubbi riguardo al sistema di combattimento scelto dallo studio belga per il terzo capitolo di Baldur’s Gate. A detta di molti infatti, il sistema a turni ricorda fin troppo da vicino lo stesso utilizzato in Divinity Original Sin 2.

Gli stessi sviluppatori di Larian hanno voluto scendere nel dettaglio di questa loro scelta, e stando alle parole di Edouard Imbert, senior designer di Baldur’s Gate 3, il team ha deciso di seguire la strada del combattimento a turni dato che si tratta di un sistema con cui hanno molta esperienza e dove si sentono particolarmente a proprio agio.

All’interno di un’intervista rilasciata alla redazione di PC Gamer, Imbert ha dichiarato: “Sono critico nei confronti del sistema in tempo reale con la pausa tattica, perché penso che appaia disordinato. È come colpire, mettere in pausa, dare tre ordini, colpire a vuoto, mettere in pausa e così via. Inoltre, non credo che riproporre il vecchio sistema possa espandersi a un pubblico più vasto. Il sistema a turni lo capiscono tutti. Ora è il mio turno, ora è il tuo turno.”

Nonostante non sia stato ancora dichiarato quando uscirà Baldur’s Gate 3, Larian ha confermato che arriverà prima in versione accesso anticipato nella seconda metà del 2020. Mentre la versione Google Stadia proporrà dei contenuti esclusivi. Siete d’accordo con le dichiarazioni di Edouard Imbert sul sistema di combattimento?