Che Baldur’s Gate 3 sia un successo in termini di vendite e riscontro del pubblico è un dato di fatto abbastanza chiaro e a sottolinearlo non siamo noi, ma i dati oggettivi. Per quanto riguarda il valore critico, c’è ancora bisogno di tempo per dare un giudizio completo sull’opera, poiché le ore di gioco richieste sono davvero tante e non vogliamo presentarci una recensione incompleta o poco approfondita.

Tuttavia c’è chi ha già deciso di valutare l’esperienza di Larian Studios e di farlo con voti altissimi. Nel momento in cui pubblichiamo questa notizia, sono 14 le recensioni pubblicate dentro il noto sito Metacritic e tutte con valutazioni estremamente positive che hanno consentito una media generale di 97, superando il 96 di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Tuttavia, questa media è un vero e proprio specchietto per le allodole, poiché 14 review sono troppo poche per garantire una media che sia minimamente vicina a quella reale. Ovviamente il voto potrebbe rimanere lo stesso, oppure addirittura ad aumentare, ma per questioni puramente matematiche, più il numero dei siti cresce, più c’è la possibilità che la media scenda.

Quindi sì, per ora Baldur’s Gate 3 è il gioco con voto più alto dell’anno, ma non è detto che possa rimanere tale nel corso delle prossime settimane. Rimane il fatto che il gioco di Larian sia un vero e autentico capolavoro GDR, ma questo già lo avevamo intuito dal precedente provato. Voi lo state giocando?