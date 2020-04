Baldur’s Gate 3: sviluppo a rilento, l’uscita del gioco subirà un ritardo?

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo assitito a diversi annunci di nuovi titoli. Di sicuro uno dei più interessanti è stato quello di Baldur’s Gate 3, attualmente in sviluppo negli uffici di Larian Studios. Durannte lo scorso PAX East di febbraio, il team belga aveva dichiarato che il titolo sarebbe uscito nell’arco dei prossimi mesi, ma sembra che le cose potrebbero essere già cambiate a causa delle restrizioni causate dall’epidemia di Coronavirus.

Al tal proposito ne ha voluto discutere Jason Schreier all’interno del suo ultimo report pubblicato sulle pagine del New York Times. Stando al giornalista/insider, Larian Studios si è trovata costretta a rallentare la fase di sviluppo di Baldur’s Gate 3 proprio a causa del lockdown. Nel dettaglio Swen Vincke del team di sviluppo ha voluto dichiarare che “lo sviluppo sta procedendo. Al momento siamo soltanto rallentati.”

First New York Times interview was not exactly about what I would've imagined, but it does bring some good news: While we're slowed down, development on BG3 keeps on progressing and we still expect EA this year https://t.co/BvT7qCQD2V

— Swen Vincke @where? (@LarAtLarian) April 21, 2020