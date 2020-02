Baldur’s Gate 3: svelato il primo trailer di gameplay, ecco tutti i dettagli

Finalmente uno dei giochi più attesi dagli amanti del giochi di ruolo si mostra. Parliamo ovviamente di Baldur’s Gate 3, in sviluppo presso Larian Studios, apprezzato autori della serie Divinity Original Sin. Questa sera, infatti, gli sviluppatori hanno rilasciato un primo trailer di gameplay, come promesso tempo fa. In realtà, nel corso della giornata avevamo già avuto modo di sbirciare all’interno della creazione di Larian grazie ad alcune immagini leak spuntate in rete. Ora, però, abbiamo avuto modo di goderci la presentazione completa. Non perdiamo quindi altro tempo e vediamo nel dettaglio cosa è stato mostrato.

Il gameplay è della versione pre-alpha (che ha ancora qualche problema, è stato spiegato). Il video si apre con una cinematica in alta qualità, dove possiamo vedere il Mind Flayer. Si passa poi alla creazione del personaggio, che sembra veramente approfondita con una gran quantità di classi e razze. Le sequenze successive mostrano uno spettacolare combattimento aereo tra la nave del Mind Flayer e una squadra di draghi.

Si passa poi al vero gameplay: Baldur’s Gate 3 può essere giocato con una telecamera in terza persona (comunque distante per poter vedere l’ambiente), oppure classica isometrica. Vengono poi mostrati i dialoghi, ricchi di opzioni (anche legate al proprio personaggio, ovviamente).

Il sistema di combattimento è a turni. Il lancio dei dadi, un must per D&D, viene mostrato sotto forma di percentuale. Sin dal primo combattimento gli ambienti sembrano essere ampi e verticali: lo sviluppatore stesso ha confermato che quanto mostrato non include aree particolarmente verticali, ma già quanto visto può definirsi promettente.

Lo sviluppatore ha affermato che il combattimento non è semplice e ci sono grandi rischi fin dall’inizio ed è importante agire in modo strategico. Infatti, con grande divertimento del pubblico, lo sviluppatore è stato sconfitto durante la prova, in seguito a una serie di lanci di dadi molto sfortunati (un 100% si è trasformato in un fallimento critico!).

La sconfitta ha però dato l’occasione di vedere un approccio più ragionato, ad esempio il protagonista, un rouge, ha usato il fuoco ambientale per ottenere un effetto di fuoco all’arco e ha usato una zona esplosiva per fare grandi danni in un colpo solo. Il secondo tentativo, infatti, si è risolto con una vittoria netta in meno di sessanta secondi.

Al pari degli altri titoli di Larian, è possibile spostare liberamente gli oggetti mobili dell’ambiente (come le casse). La modalità a turni del combattimento può essere attivata anche durante l’esplorazione per poter prendere di sorpresa i nemici, senza che loro possano reagire fino alla fine della nostra azione, oppure per muoversi in ambienti con trappole attive, sfruttando i momenti di pausa, ad esempio, tra una palla di fuoco e l’altra.

Possiamo vedere poi il campo che si espanderà col tempo: sarà possibile approfondire le relazioni tra i personaggi del gruppo, parlando con loro, oppure far ragionare il personaggio da solo, così da conoscerlo meglio. Possiamo inoltre vedere il funzionamento della furtività: ogni ombra del gioco nasconde il personaggio. Al pari di Divinity Original Sin, inoltre, è possibile usare l’ambiente in vari modi: ad esempio, si può trasformare una pozza d’acqua in vapore dandole fuoco con un incantesimo. Viene inoltre promesso che il gioco sarà ricolmo di segreti e l’esplorazione sarà altamente ricompensata: inoltre, in una sola partita sarà impossibile trovarli tutti. È stato confermato che ci sarà una modalità facile. Infine, pare che ci saranno alcune funzioni esclusive per la versione Google Stadia, legate al multigiocatore e alle live stream: gli spettatori, in un modo ancora non ben definito, potranno interagire con la partita.

Diteci, cosa ne pensate di Baldur’s Gate 3? Vi ricordiamo che l’opera è attesa su PC e Google Stadia: per ora non sono ancora confermate le versioni console. L’Accesso Anticipato inizierà “tra un paio di mesi”: questo ha affermato Larian, all’inizio della presentazione, anche se nulla è definito in modo preciso.