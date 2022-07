Nel corso della giornata odierna, Larian Studios ha annunciato il nuovo update di Baldur’s Gate 3. Non si tratta dell’uscita dall’Early Access (quella avverrà solo successivamente), ma il team di sviluppo belga ha deciso di lanciare un nuovo aggiornamento contenente una serie di novità decisamente importanti, rivelate nel corso del Panel From Hell, svoltosi proprio oggi giovedì 7 luglio 2022.

Come svelato da Larian Studios, la nuova Patch 8 si chiama Of Valour and Lore e sarà disponibile nel corso delle prossime ore. L’aggiornamento introdurrà in Baldur’s Gate 3 una nuova classe, il Bardo e due ulteriori sub classi, che andiamo a scoprire subito qui in basso:

College of Valour: si tratta di una classe focalizzata sul combattimento, che permetterà ai giocatori di ispirare un alleato con il proprio valore. Aggiunge un +1d6 ai bonus di Attack Roll, Ability Check o Saving Throw, ed è presente anche la possibilità di aggiungere un +1d6 di danno a un attacco generico o +4 di bonus a una classe per un singolo attacco.

College of Lore: una sub classe che si concentra sulle magie. Si potrà usare la propria arguzia per distrarre una creatura, ma si riceverà anche un 1d6 di penalità agli attacchi in roll, l’Ability Check e il danno inflitto fino al prossimo turno.

Presente anche una razza giocabili, ovvero quella dello Gnomo. Larian Studios la descrive come una classe curiosa e avventuriera, di piccola statura. Si tratta della prima classe giocabile di Baldur’s Gate 3, fin dal suo lancio in Early Access. Altri miglioramenti della nuova patch includono dei miglioramenti all’intelligenza artificiale, nuove feature per le kill cam e un miglioramento tecnico per le texture dei capelli. Aggiunta anche la localizzazione in portoghese brasiliano e migliorata la stabilità del multiplayer. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.