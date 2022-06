Baldur’s Gate: Dark Alliance II, celebre gioco di ruolo del 2004, riceverà una riedizione aggiornata in uscita quest’estate. Il titolo, dell’editore Interplay Entertainment e dello sviluppatore Black Isle Studios, sarà reso disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Con il terzo capitolo che si trova ancora in fase di early access, i fan potranno comunque riprendere tra le mani questo classico.

Il gioco non sarà un remake, ma presenterà una grafica migliorata e una risoluzione fino a 4K sulle piattaforme supportate. Se volete giocare con gli amici, inoltre, potrete sfruttare la modalità cooperativa in locale. Nella versione Steam, inoltre, potrete utilizzare la riproduzione remota per un’esperienza cooperativa a lunga distanza. Baldur’s Gate: Dark Alliance II è tra i titoli verificati su Steam Deck per un’esperienza di gioco di ruolo portatile in movimento. Ciò vuol dire che il titolo avrà la massima ottimizzazione possibile sulla console di valve, garantendo un’avventura senza particolari problemi tecnici.

L’originale Baldur’s Gate: Dark Alliance II è stato distribuito nel 2004 su PS2 e Xbox, tre anni dopo il primo capitolo. Il titolo è stato largamente apprezzato dalla critica e dai giocatori di tutto il mondo, diventando ben presto un cult del genere. Questa versione aggiornata, come l’originale, includerà cinque personaggi giocabili e classi per giocare in 80 livelli. Il titolo di Black Isle Studios, inoltre, darà al giocatore la possibilità di affrontare l’avventura sfruttando quattro diversi livelli di difficoltà, in modo da soddisfare qualunque tipo di sfida.

Lo scorso maggio, lo sviluppatore Black Isle Studios ha dichiarato che una riedizione del loro titolo era in programma dopo il successo inaspettato del remake di Baldur’s Gate: Dark Alliance, primo capitolo della serie. Al momento, non ci sono notizie su una data di uscita ben definita. Tuttavia, gli sviluppatori hanno diffuso un trailer per riportare i giocatori nelle atmosfere del titolo. Inoltre, sappiamo che la finestra di lancio sarà quella del periodo estivo, dunque ci aspettiamo di avere ulteriori aggiornamenti a breve.