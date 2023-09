In un periodo videoludico dove il Metacritic detta legge, definendo attraverso freddi numeri cosa è oggettivamente bello e cosa non lo è, Baldur’s Gate risulta essere il gioco migliore mai realizzato per PS5 a oggi.

Perché vi diciamo questo? Perché oggi su X (il fu Twitter) si è parlato molo del fatto che con il 97 di rating su Metacritic, Baldur’s Gate 3 sia oggettivamente il miglior gioco al momento disponibile per PS5.

Ovviamente queste affermazioni, scaturite inizialmente da un utente chiamato Hunter, hanno generato non poco frastuono, creando il solito turbinio di commenti indignati in particolare per il fatto che Elden Ring sia stato scalzato dal trono da un RPG a turni.

Baldur’s Gate 3 is the highest-rated #PS5 game of all time at 97% It beat Elden Ring at 96% See more: https://t.co/TJrL25r6Tx pic.twitter.com/RzTFI3REV4 — Hunter (@NextGenPlayer) September 6, 2023

I commenti in merito, in realtà, sono stati fra i più variegati: da quelli che celebrano il risultato, passando per quelli che sostengono che Baldur’s Gate 3 sia apprezzato “solo per le scene esplicite” e, infine, da chi si è giustamente indignato per le sole 9 recensioni prese in considerazione dal celebre aggregatore.

Quello che, però, continua a far sorridere, è come un semplice numero (peraltro neppure omnicomprensivo di tutte le valutazioni attualmente rilasciate per la versione PS5 di Baldur’s Gate 3) possa scatenare così tanto putiferio attorno a una produzione, generando fazioni delle fazioni (come in questo caso) o, come nel caso di Starfield (e di centinaia di altri giochi prima di lui) far scaturire movimenti di protesta combattuti a suon di Review Bombing.

Nel mentre noi ci accingiamo a prendere i popcorn per gustarci con calma questa fiumana di commenti al limite dell’assurdo, vi consigliamo di dare una letta alla nostra, corposa, recensione di Baldur’s Gate 3, ricordandovi, come sempre, che il voto finale è solo un aspetto dell’analisi e che solo leggendo i pareri di più fonti potrete farvi un’opinione completa del prodotto in caso foste in dubbio sul suo eventuale acquisto.