Complice lo Steam Next Fest, abbiamo avuto modo di provare e scoprire diversi giochi indipendenti e non solo. Nel mentre che ci avviciniamo alla conclusione della kermesse, PC Gamer ha deciso di farci notare quello che probabilmente è uno dei prodotti più “strani” (in senso positivo), che prova a unire le atmosfere di Baldur’s Gate con un vero e proprio omaggio grafico all’epoca del Game Boy.

Chiamato Felvidek, purtroppo del gioco non esiste ancora una demo, ma i primi screenshot sono decisamente incredibili. L’autore del gioco è Jozef Pavelka, slovacco, che ha intenzione di pubblicare il videogioco intorno al prossimo aprile. Il titolo è ambientato in una regione inventata, appena sopra l’Ungheria e ci racconta come la conquista Ottomana nel distante sud possa avere ripercussioni anche su di noi che viviamo più lontani.

A conquistare non è tanto il plot, di cui sappiamo davvero poco e neanche il gameplay, che nessuno ha ancora avuto modo di provare, almeno su larga scala. A colpire è l’estetica del gioco, che richiama proprio quell’epoca Game Boy, con colori grigi e pixel ben visibili. Il tutto unito a uno stile isometrico. I combattimenti sono a turni, come vuole la tradizione dei giochi di ruolo di stampo “giapponese”, tanto popolari all’epoca proprio sulle console portatili (e non solo) prodotte dal colosso nipponico.

Se pensate che si tratti di un’opera complessa, avete perfettamente ragione. L’intero progetto è stato creato con RPG Maker, uno dei tool più popolari per la creazione di videogiochi indipendenti. Ma ovviamente per poter raggiungere un risultato del genere è necessario impegnarsi a fondo e andare quasi a stravolgere del tutto l’editor, utilizzando plugin decisamente diversi. Ci troviamo davanti, dunque, a qualcosa di incredibilmente diverso da quello che potrebbe essere realizzato normalmente. Se siete interessati a scoprire di più su questa sorta di Baldur’s Gate retrò, vi invitiamo a visitare la pagina Steam di Felvidek.

