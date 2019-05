Bandai Namco e ISKN collaborano per la creazione di una nuova piattaforma d’intrattenimento

Bandai Namco pare sul punto di fare un grande annuncio per una nuova piattaforma d'intrattenimento, in collaborazione con ISKN.

Bandai Namco Entertainment e ISKN hanno annunciato oggi una partnership che vedrà il celebre publisher di prodotti d’intrattenimento collaborare con l’innovativa azienda informatica francese per creare una piattaforma d’intrattenimento creativa per l’intera famiglia. Guidata da Bandai Namco Entertainment Europe (BNEE), la partnership intende sfruttare i punti di forza di ciascuna società per sviluppare e portare sul mercato un ecosistema d’intrattenimento innovativo che sarà disponibile nel 2019.

Grazie a competenze complementari, le due società stanno utilizzando la tecnologia di interazione aumentata multi-brevetto di ISKN e il know-how editoriale di Bandai Namco Entertainment per sviluppare un prodotto unico e incentrato sul divertimento, la creatività e l’immersione.

“Bandai Namco Entertainment è sempre alla ricerca di partnership interessanti per offrire ancora più divertimento a tutti quanti”, ha commentato Herve Hoerdt, SVP of Publishing di BNEE, “Grazie alla collaborazione tra il nostro dipartimento Innovazione e ISKN abbiamo potuto pensare fuori dagli schemi e offrire a una nuova generazione un modo innovativo per divertirsi, interagire e creare”.

“Liberare la creatività e l’immaginazione è al centro del nostro DNA tecnologico. Non vediamo l’ora di aggiungere ancora più divertimento e innovazione alle vite delle famiglie in tutto il mondo!” ha dichiarato Jean-Luc Vallejo, co-fondatore e CEO di ISKN. “Collaborare con una delle più importanti società d’intrattenimento come Bandai Namco è un’opportunità straordinaria per portare in vita un prodotto ambizioso e sconvolgere un mercato consolidato”.

L’esatta natura di questo progetto di Bandai Namco Entertainment e ISKN sarà svelata ufficialmente il 24 luglio 2019 all’evento The Toy Insider’s Sweet Suite 2019, che si terrà dalle 16:00 alle 20:00 presso il Pier Sixty, a New York. Diteci, voi di cosa pensate si tratti? Questa nuova “piattaforma d’intrattenimento per la famiglia” cosa sarà?