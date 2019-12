Baten Kaitos, Nintendo approvò a occhi chiusi il JRPG di Monolith Soft

Tra le serie di JRPG oggi dimenticate c’è sicuramente quella di Baten Kaitos, sviluppata da Monolith Soft per GameCube ancora prima di ottenere il successo mondiale con la serie Xenoblade. Il gioco aveva un sistema a turni basato sulle carte che non era proprio immediato ma il titolo ha sempre avuto un certo seguito da parte dei fan che però non hanno mai avuto la possibilità di rigiocarlo né in versione digitale sui negozi delle varie console Nintendo, né tantomeno in versione remake.

Ancora peggio era andato agli utenti europei dato che il secondo capitolo, Baten Kaitos Origins, prequel del primo episodio uscito nel 2006 per GameCube, si era fermato sul mercato giapponese e in quello americano pur essendo un gioco superiore sotto tutti i punti di vista. Il game director Yasuyuki Honne recentemente è tornato a parlare del titolo e di come Nintendo avesse accolto praticamente a occhi chiusi l’idea di un JRPG sviluppato in esclusiva per GameCube.

Su Twitter Honne ha detto: “C’è un aspetto che mi ha davvero sempre lasciato sorpreso pensandoci negli ultimi 20 anni: il primo spot per Baten Kaitos. Nintendo era estremamente entusiasta del fatto che stavamo sviluppando un RPG per GameCube in esclusiva per loro e, senza sapere neanche di cosa si trattasse, realizzarono un teaser che mostrava anche alcuni fabbri al lavoro per dare l’idea di quanto stessimo lavorando duramente. Ricordo che la tagline riguardava Namco la lavoro con tutta la sua forza sul nuovo RPG”.

Per vedere lo spot in questione, effettivamente per certi versi inusuale, potete dare un’occhiata al filmato pubblicato da Nintendo Everything sul proprio account YouTube ufficiale. Nello stesso periodo in cui uscì il secondo e ultimo capitolo di Baten Kaitos, ovvero il 2006, Monolith Soft concluse anche un’altra serie per certi versi sfortunata, quella di Xenosaga, il cui terzo capitolo anche in questo caso non arrivò mai in Europa. Lo studio poi si concentrò su Xenoblade che ne determinò il successo mondiale e oggi è una delle serie principali di Nintendo.