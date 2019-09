Batman Arkham: annuncio in vista a breve?

WB Games ha recentemente rilasciato sul proprio profilo Twitter un particolare teaser: che ci sia qualche annuncio riguardante Batman Arkham in vista?

Nonostante non ci sia ancora nulla di ufficiale e sicuro, sembrerebbe proprio che Batman Arkham stia finalmente per tornare. Un breve ma intrigante teaser è infatti recentemente apparso sulla pagina Twitter ufficiale di WB Games, intenti a celebrare l’ottantesimo anniversario dell’oscuro superoe.

Se di per se tutto questo potrebbe sembrare una semplice manifestazione di affetto, è quando si osserva più attentamente il trailer in questione che le cose cominciano a farsi decisamente interessanti. Il bat-segnale nel video viene infatti ripetutamente interrotto da uno strano simbolo che sembra richiamare direttamente uno dei villain più iconici dei DC Comics: Ra’s al Ghul.

@WBGamesMTL is proud to celebrate Batman’s 80th anniversary with rest of the world during #BatmanDay #Batman80 pic.twitter.com/4VGz9kBWxj — WB Games Montréal (@WBGamesMTL) September 22, 2019

Ovviamente vi prendiamo a prendere con le pinze quanto riportato, non trattandosi comunque di nulla di ufficiale, ma sarebbe veramente strano vedere un teaser del genere portare ad un nulla di fatto. Per saperne di più non ci sarà probabilmente da attendere troppo: secondo alcune indiscrezioni il palcoscenico perfetto per l’annuncio del prossimo Batman Arkham sarebbe infatti lo State of Play che si terrà il prossimo 24 settembre 2019.

Nell’attesa di scoprire qualcosa di più a riguardo vi ricordiamo che attualmente ben sei giochi dedicati a Batman sono in regalo sull‘Epic Game Store per un periodo limitato. Si tratta della trilogia Batman Arkham e della saga LEGO Batman: potete trovare tutte le info a riguardo comodamente qui.

