Batman Arkham Asylum compie 10 anni. Rocksteady festeggia il titolo

Pubblicato esattamente dieci anni fa, il 25 agosto 2009, Rocksteady Studios festeggia il fantastico lavoro fatto con Batman Arkham Asylum.

Quando si parla di Batman Arkham Asylum o genericamente della serie Arkham del cavaliere oscuro targato DC Comics e prodotta da Rocksteady Studios, si parla sempre di un titolo solido, capace di calamitare l’attenzione del pubblico e divenuto in breve tempo, un metro di paragone con i titoli futuri per certe meccaniche di gameplay. Ancora oggi a distanza di 10 anni, sentiamo giocatori che tendono a descrivere i combattimenti presenti in un’opera come simile “al Batman di Rocksteady”.

Annunciato nell’estate del 2008 e pubblicato esattamente dieci anni fa, il 25 agosto 2009, Rocksteady Studios festeggia con un Tweet sul suo account ufficiale, il fantastico ed indimenticabile lavoro fatto per il pipistrello più amato al mondo.

10 years ago today, we released Batman: Arkham Asylum. To everyone who ventured into the Asylum with us, thank you for Being the Batman. pic.twitter.com/3eZDCVS9Rk — Rocksteady Studios (@RocksteadyGames) August 25, 2019

Batman Arkham Asylum ha dato il via ad una trilogia videoludica molto apprezzata e seguita, che ha visto sul mercato titoli come Batman Arkham City e Batman Arkham Knight, rispettivamente nel 2011 e nel 2015. Anche i numeri e i premi vinti non hanno fatto altro che enfatizzare quanto importante sia stata la serie per il settore videoludico. Ricordiamo infatti, come nell’autunno del 2009 Batman Arkham Asylum abbia conquistato il Guinness World Record per il videogioco di supereroi più acclamato dalla critica, sulla base di un punteggio aggregato di 91,67% su Metacritic. Questo record è stato poi superato dal sequel Batman Arkham City nel 2011, con un punteggio di 96,12%. Arkham City è stato inoltre votato come il miglior videogioco della storia basato su un fumetto.

Recentemente le attività della Warner Bros Montréal ed il personaggio videoludico di Batman sono state al centro di diversi rumor. Alcune voci di corridoio avrebbero suggerito una possibile cancellazione di un gioco con protagonista Damian Wayne mentre altre, vorrebbero in corso di sviluppo un nuovo gioco ispirato alla saga della Corte dei Gufi. Si tratta ovviamente di rumor che non hanno avuto alcuna smentita o ufficialità.