Difficilmente vedremo una versione PS5, Xbox Series S e Xbox Series X di Batman Arkham City, ma su PC almeno ci hanno pensato i modder. Nel corso degli ultimi giorni è infatti comparso su Nexus un nuovo texture pack, che mira a dare nuova vita al gioco oramai vecchio di 11 anni, trasformandolo in un prodotto veramente next gen.

Composto da oltre 1.000 texture, questo texture pack mira semplicemente a trasformare Batman Arkham City in un altro gioco. Non solo texture, però. Ad accompagnare il corposo overhaul grafico troviamo anche nuovi slider per la Field of View, una tassellazione migliore a livello di qualità e distanza e ombre decisamente più belle da vedere. Tutto ciò mira ovviamente a offrire un’esperienza visiva decisamente più aggiornata, ideale per tutti coloro che stanno cercando di approcciarsi nuovamente al titolo (oramai fin troppo vecchio) con una veste grafica più moderna oppure per tutti coloro che devono recuperare il gioco e cercano un’esperienza tecnica decisamente migliore rispetto all’originale.

Se temete che il vostro PC non possa reggere questa meraviglia (che potete vedere in azione poco più in basso), non vi preoccupate. L’autore del texture pack ha infatti lavorato a due versioni: una più massiccia, che spinge al massimo il vostro hardware e una “lite”, che sostituisce solamente alcune delle texture principali e lascia invariato per esempio la maggior parte dell’ambientazione. Potete scaricare entrambi i pacchetti visitando il sito di Nexus.

Come di consueto, vi invitiamo ovviamente a leggere con attenzione la guida all’installazione per evitare qualsiasi tipo di errore e godere così di un’esperienza davvero moderna. Se invece siete alla ricerca di un altro gioco dedicato al mondo dei supereroi DC ma orfano di Batman, allora vi invitiamo a rivolgere le vostre attenzioni alla nuovissima release di Warner Bros., ovvero Gotham Knights: trovate la nostra recensione visitando questo indirizzo.