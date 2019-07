Batman Arkham Collection: Rocksteady svela la data di uscita

Batman Arkham Collection sarà rilasciato ancora una volta su PS4 e Xbox One con una skin precedentemente esclusiva per il Nord America.

Recentemente è apparsa su Amazon UK la re-release della raccolta di giochi di Batman, la Batman Arkham Collection, prima ancora che Warner Bros. Interactive Entertainment o Rockstready potessero svelarla. Il leak ha però avuto vita breve in quanto il marketing game manager di Rocksteady, Gaz Deaves, ha confermato tramite Twitter che il gioco sarà disponibile a settembre in Europa.

Attualmente non ci sono dettagli ufficiali per le altre regioni, ma a noi italiano poco importa. Per ora, però, non sappiamo il giorno esatto durante il quale Batman Arkham Collection sarà disponibile. È stato però svelato che questa versione includerà la Earth 2 Dark Knight Skin all’interno di Batman Arkham Knight. In questo la skin è disponibile unicamente nel Nord America, ma all’inizio del prossimo anno sarà resa disponibile gratuitamente per tutti i possessori del gioco in versione PS4 di ogni mercato.

Batman Arkham Collection contiene le versioni rimasterizzate di Batman Arkham Asylum e Batman Arkham City che erano stati precedentemente rilasciati nella collection Return to Arkham. Infine, in questa collection è presente anche Batman Arkham Knight. Non è però inclusa l’esperienza VR e nemmeno il capitolo Origins, purtroppo. Questa nuovo rilascio della collection non è sorprendente, visto che il 2019 è l’ottantesimo compleanno di Batman.

Diteci, cosa ne pensate di questa nuova collection? Avete giocato i vari capitoli della serie? Qual è il vostro preferito?