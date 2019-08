Batman Arkham: dei leak mostrano delle immagini dell’episodio cancellato

Forse non tutti sanno che la celebre saga Batman Arkham, iniziata da Rocksteady nel oramai lontanissimo 2009 con Asylum, avrebbe potuto avere un seguito, ambientato diversi anni dopo l’ultimo episodio della saga, ossia l’ottimo Batman: Arkham Knighht uscito nel 2015.

Tale titolo sarebbe stato sviluppato da WB Games Montreal, i creatori di Batman: Arkham Origins e non avrebbe quindi coinvolto direttamente Rocksteady, attualmente impegnata su qualcosa di non ancora annunciato.

Concept art, reportedly from WB Games Montreal's canceled Arkham Knight sequel starring Damian Wayne as Batman, have surfaced online. The game was going to feature the Batbike, a female version of Black Mask, old Bruce Wayne & a Nemesis System.

(source: https://t.co/IzCJ82g2RB) pic.twitter.com/1DhHXnuBhB

— Batman Arkham Videos (@ArkhamVideos) August 13, 2019