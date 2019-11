Batman Arkham Legacy: annuncio ai The Game Awards 2019?

Quando sarà annunciato il nuovo capitolo di Batman Arkham? Questa domanda viene posta a più riprese da molto tempo e, pur non avendo informazioni ufficiali, molti oramai danno per scontato che il nuovo capitolo sia sempre più vicino al reveal. Dopotutto, tempo fa Warner Bros. ci ha lasciato in sospeso con un primo teaser. Ora, un noto insider afferma che il gioco, chiamato Batman Arkham Legacy, potrebbe essere svelato a breve.

Parliamo di Colby, membro della redazione di Daily Wire, YouTuber e insider dell’universo DC. Si tratta quindi di una figura nota e credibile, la quale afferma che Warner Bros. Interactive Entertainment ha scelto il palco di Geoff Keighley per svelare al mondo Batman Arkham Legacy. Si tratta di una scelta perfettamente comprensibile, visto la grande risonanza ottenuta dall’evento negli ultimi anni.

INSIDE SCOOP: New Batman Game Trailer Dropping At The VGAs (Batman: Arkham Legacy)

LIVE, TOMORROW AT 6:30 PM PST, we may also be joined by a special guest 🙂 https://t.co/09JV1YH2jq via @YouTube — Coby – SLCMOF (@slcmof) November 27, 2019

Secondo i molti rumor apparsi online nel corso dei mesi, il nuovo nemico di Batman sarà la Corte dei Gufi. La data di uscita non è nota, ma potrebbe già essere il 2020: la domanda ora è se il titolo arriverà solo sull’attuale generazione oppure se approderà anche su PS5 e Xbox Scarlett.

Ricordiamo comunque che, per quanto credibili, questi sono solo rumor: non sono assolutamente informazioni ufficiali. Per ora Warner Bros. Montreal (precedentemente sviluppatori di Batman Arkham Origins) non hanno né confermato né smentito i rumor. Non ci resta altro da fare se non attendere i The Game Awards 2019, che avranno luogo il 13 dicembre alle 2.30, ora italiana. Diteci, quali sono le vostre speranze per il gioco e la serie Arkham in generale?